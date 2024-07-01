"Kademeli emeklilik son dakika gelişmesi var mı, olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kademeli emeklilik konusu gündemde kalmaya devam ediyor. Ekonomiye yönelik çalışmalar sürerken, kademeli emeklilik beklentileri artıyor. Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar, emeklilik hakkının kendilerine de tanınmasını talep ediyor. Sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan kademeli emeklilik için son gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, kademeli emeklilikle ilgili son durum...

1 / 7 "Kademeli emeklilik son dakika gelişmesi var mı, olacak mı? Kademeli emeklilik şartları netleşti mi, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT'nin hayata geçmesiyle birlikte kademeli emeklilik düzenlemesi beklentileri arttı. Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar, kademeli emekliliğin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Yaş beklemeden erken emekli olmayı hedefleyen bu grup, TBMM'den gelecek haberlere odaklanmış durumda. Ancak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada gündemde böyle bir çalışma olmadığını belirtmişti. İşte kademeli emeklilikle ilgili son gelişmeler...

2 / 7 KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda konuya dair konuşmuştu.

3 / 7 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

4 / 7 Bakan Işıkhan, "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." dedi.

5 / 7 EYT düzenlemesinden o dönemde staj yapan çalışanlar yararlanamamıştı. Bu nedenle çalışanlar staj döneminin de hesaplamaya dahil edilmesini talep etmişti.

6 / 7 Ayrıca, 9 Eylül 1999 tarihinden öncesini kapsayan düzenlemeyi bir gün veya birkaç ayla kaçıranlar da yaşanan mağduriyete dikkat çekerek düzenleme tabelinde bulunmuşlardı.