KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA: Kademeli emeklilik torba yasada var mı, olacak mı? 2000 sonrasına emeklilik...

Kademeli emeklilik, özellikle 2000-2008 yılları arasında SGK'ya girişi olan ve EYT düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanların beklentilerini karşılamak amacıyla gündeme getirilen bir düzenlemedir. Ancak bu konuda net bir çıkış tarihi belirlenmemiş olup, sürecin nasıl şekilleneceği ve yasal düzenlemelerin ne zaman yapılacağı konusunda detaylar merak ediliyor. Peki, Kademeli emeklilik torba yasada var mı, olacak mı? 2000 sonrasına emeklilik torba yasada mı?

1 / 7 "Kademeli emeklilik torba yasada var mı, olacak mı? 2000 sonrasına emeklilik torba yasada mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kademeli emeklilikte son durum merak konusu oldu. 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olan ve EYT düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikte. Torba yasayla Meclis'e geleceği iddia edilen kademeli emeklilikte son durum araştırılıyor.

2 / 7 KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda konuya dair konuşmuştu.

3 / 7 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

4 / 7 Bakan Işıkhan, "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." dedi.

5 / 7 EYT düzenlemesinden o dönemde staj yapan çalışanlar yararlanamamıştı. Bu nedenle çalışanlar staj döneminin de hesaplamaya dahil edilmesini talep etmişti.

6 / 7 Ayrıca, 9 Eylül 1999 tarihinden öncesini kapsayan düzenlemeyi bir gün veya birkaç ayla kaçıranlar da yaşanan mağduriyete dikkat çekerek düzenleme tabelinde bulunmuşlardı.