2024 yılında kamu kurum ve kuruluşları tarafından çeşitli pozisyonlarda binlerce memur, işçi ve sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Bu alımlar KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecektir. Kamu personel alımı yapan kurumlar arasında bakanlıklar, müdürlükler, genel kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeler, özel idareler ve üniversiteler yer almaktadır. Kamu personel alımı iş ilanlarında başvuru tarihleri kurumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Peki, KPSS puanı ile veya KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı mı? İşte kamu personel alımı Temmuz ayı iş ilanları, kadrolar ve kontenjanlar…

1 / 24 Kamu personel alımı iş ilanları ile binlerce memur, işçi, sözleşmeli personel alımı alınacak. Resmi Gazete iş ilanları ile birlikte T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı da kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacını karşılamak için düzenli olarak iş ilanı yayınlamakta.

2 / 24 Kamu alımları, memurluk sınavları, sözleşmeli personel alımları ve geçici personel alımları gibi farklı şekillerde yapılabilir. Kamu personeli alımları, Memurlar Kanunu, Kamu Görevlileri Seçme Sınavı KPSS puanının yanında KPSS şartsız alımlar da söz konusu olmakta. Peki Kamu personel alımı iş ilanları ile hangi kurum elaman alıyor? İşte detaylar.

3 / 24 Kamu kurumlarında iş ilanları ve başvuru süreçleri hakkında bilgi almak isteyenler kamu iş başvurusu ilanlarını araştırmakta. Kamuya personel alımı, Türkiye'de istihdam alanında önemli bir yere sahiptir. Kamu personel alımı iş ilanları ile personel alımı yapan birçok kurum bulunmaktadır. Bu kurumlar arasında, bakanlıklardan, kamu iktisadi teşebbüslerinden, üniversitelerden ve belediyelerden bazıları yer almaktadır. Peki hangi kurum kamu personeli alacak? İşte kamu alımı iş ilanı ile personel alacak kurumlar ile kamu personel alımı başvuru tarihleri.

4 / 24 Kastamonu Üniversitesi sürekli işçi alımı (10-16 Temmuz)

5 / 24 Jandarma Genel Komutanlığı 200 subay temin edilecek (5-25 Temmuz)

6 / 24 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (10-24 Temmuz)

7 / 24 Samsun Üniversitesi 30 öğretim üyesi alımı (28 Haziran - 12 Temmuz)

8 / 24 Ankara Üniversitesi bilişim personeli alımı (28-12 Temmuz)

9 / 24 Siirt Atabağı Belediye memur alımı (26 Temmuz)

10 / 24 Ankara Üniversitesi çözümleyici personel alımı (28 Haziran - 12 Temmuz)

11 / 24 Bartın Üniversitesi personel alımı (1-22 Temmuz)

12 / 24 Jandarma Genel Komutanlığı 325 astsubay temin edilecek (5-25 Temmuz)

13 / 24 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (2-16 Temmuz)

14 / 24 Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli personel alımı (2-11 Temmuz)

15 / 24 Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı (8-19 Temmuz)

16 / 24 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sözleşmeli personel alımı (24 Haziran 10 Temmuz)

17 / 24 Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Alımı (2-16 Temmuz)

18 / 24 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi alımı (2-16 Temmuz)

19 / 24 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (8-19 Temmuz)

20 / 24 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı alımı (1-16 Temmuz)

21 / 24 Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alımı (1-16 Temmuz)

22 / 24 Bartın Üniversitesi personel alımı (1-22 Temmuz)

23 / 24 İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel alımı (8-19 Temmuz)