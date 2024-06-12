Kamu personel alımı iş ilanları üzerinden devlet kurumlarında çalışma hayallerinize bir adım atın. Kamu kurumlarında çalışmak birçok kişi için güvenli ve prestijli bir iş imkanı sunmaktadır. Her yıl düzenlenen kamu personel alımları ise bu hayali gerçeğe dönüştürmek için en önemli adımlardan biridir. Bu yazıda, kamu personel alımı iş ilanları ile KPSS’li ve KPSS’siz eleman alan kurumlar hangileri olduğu ve kamu alımları iş başvuru tarihlerini öğreneceksiniz. Peki KPSS puanı ile KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı mı? İşte kamu personel alımı mart ayı iş ilanlar kadrolar ve kontenjanlar…

1 / 22 Kamu kurumlarında iş ilanları ve başvuru süreçleri hakkında bilgi almak isteyenler kamu iş başvurusu ilanlarını araştırmakta. Kamuya personel alımı, Türkiye'de istihdam alanında önemli bir yere sahiptir. Kamu personel alımı iş ilanları ile personel alımı yapan birçok kurum bulunmaktadır. Bu kurumlar arasında, bakanlıklardan, kamu iktisadi teşebbüslerinden, üniversitelerden ve belediyelerden bazıları yer almaktadır. Peki hangi kurum kamu personeli alacak? İşte kamu alımı iş ilanı ile personel alacak kurumlar ile kamu personel alımı başvuru tarihleri.

2 / 22 Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı (3 - 30 Haziran)

3 / 22 Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (3-26 Haziran)

4 / 22 Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı (10-14 Haziran)

5 / 22 Dışişleri Bakanlığı aday konsolosluk ve ihtisas memuru alımı (27 Mayıs 14 Haziran)

6 / 22 Harran Üniversitesi personel alımı (31 Mayıs - 14 Haziran)

7 / 22 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı (3-14 Haziran)

8 / 22 Hakkari Üniversitesi iç denetçi alımı (28 Mayıs - 11 Haziran)

9 / 22 Bingöl Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (10-24 Haziran)

10 / 22 Dışişleri Bakanlığı 170 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alımı (27 Mayıs - 14 Haziran)



11 / 22 Adalet Bakanlığı memur alımı (24-28 Haziran)

12 / 22 SGK sözleşmeli personel alımı (5-14 Haziran)

13 / 22 Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (7-28 Haziran)

14 / 22 İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (7-21 Haziran)

15 / 22 Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (6-26 Haziran)

16 / 22 Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı (3-30 Haziran)

17 / 22 İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı (24 Haziran - 28 Haziran)

18 / 22 Ankara Üniversitesi öğretim üyesi alımı (28 Mayıs 12 Haziran)

19 / 22 Kafkas Üniversitesi personel almı (3-26 Haziran)

20 / 22 Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı (3-14 Haziran)

21 / 22 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı alımı (31 Mayıs - 14 Haziran)