Kayseri'de yarın okullar tatil mi sorusu şehir sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 günlük ara verilmişti. Yeni günde devam eden kar yağışı nedeniyle gözler Kayseri Valiliği ve ilçelerin kaymakamlık açıklamalarına döndü. Peki; 13 Şubat 2025 Perşembe Kayseri'de okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte Kayseri'de kar tatili olup olmadığına ilişkin son dakika yapılan açıklamalar...
KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte Kayseri'de öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Fakat henüz Kayseri Valiliği’nden konuyla ilgili resmi bir duyuru gelmedi.
KAYSERİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?
Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte gözler Kayseri Valiliği’nden gelecek açıklamalara çevrildi. Şu ana kadar Kayseri Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine yönelik bir karar alınmadı.
12 ŞUBAT 2025 HANGİ İLLERDE TATİL OLDU?
İstanbul,
Tekirdağ'ın Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde,
Samsun'un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde,
Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Göksun ilçelerinde,
Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca merkez Dulkadiroğlu'nda 19 ve Onikişubat'ta 19 mahallede,
Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'ün bazı köylerinde taşımalı eğitime,
Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde, Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde,
Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde, Malatya'nın Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde,
Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki 72 kırsal mahallesinde, Sinop'un Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köyleri ile Boyabat ilçesinin Çukurhan, Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinin yanı sıra aynı ilçenin Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde
olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün(12 Şubat) 1 gün ara verildi.
KAYSERİ HAVA DURUMU
13 Şubat 2025 Perşembe günü Kayseri'de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 0°C, en düşük sıcaklık ise -3°C civarında olacak. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi ve buzlanma riskinin artması tahmin ediliyor. Vatandaşların don ve buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları önemlidir.