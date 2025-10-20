Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında İstanbul ve İzmir’in de bulunduğu 7 ilde açık artırma yöntemili ile konut ve işyeri satışı yapıyor. Konut ve iş yerleri satışında vade ve peşinat avantajı da sunuyor. İşte, açık artırma tarihleri.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 7 ilde bulunan 319 konut ile 197 iş yeri açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek müzayedelerde, alıcılar yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade avantajıyla ev veya iş yeri sahibi olabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim fırsatı sunulacak.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı açık artırma tarihleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan bilgilere göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı açık artırma satışları, 30-31 Ekim tarihlerinde saat 10.30’da başlayacak ve 4 ayrı oturumda yapılacak. Açık artırma; TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu, İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu ve Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca isteyenler, www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden çevrim içi teklif verebilecek.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı hangi ilde konut ve işyeri satışı yapıyor?
Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Mersin ve İzmir’deki konutlar 2+1 ve 3+1 tiplerinde olacak. Ayrıca İstanbul ve Samsun’da yer alan iş yerleriyle birlikte toplam 516 taşınmaz satışa sunulacak.
İzmir’in Bayraklı ilçesindeki konut ve iş yerlerinin yanı sıra İstanbul’un Güngören, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan ofis ve dükkanlar da satış listesinde yer alıyor.
Konut ve iş yerleri yüzde 25 peşinat, 60 aya varan vade seçeneğiyle satışa sunulacak. Peşin alımlarda ise yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Böylece hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için uygun ödeme koşulları oluşturuldu. Satışa çıkarılan taşınmazlara ilişkin tüm bilgilere ve başvuru şartlarına www.emlakmuzayede.com.tr adresinden ulaşılabilecek.