Temmuz ayı zammı öncesinde, emeklilik şartlarını tamamlayanlar "Ne zaman emekli olsam daha yüksek maaş alırım?" sorusunu merak ediyor. Temmuz sonrası emekli maaşlarının yükseleceği öngörülüyor. Peki, daha yüksek maaş almak için emeklilik dilekçesi bu ay mı verilmeli, yoksa temmuz ayı mı beklenmeli? Hâlihazırda çalışanlar, emekli olmak için iş akdini sonlandırdıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyor. Ayrıca bazı çalışanlar belirli şartları sağladıklarında kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyor.

1 / 12 Tazminat hakkıyla işten ayrılacak veya emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatında tavan değişiyor. Peki yüksek tazminat almak için iş akdi ne zaman sonlanmalı? Haziran ayında mı yoksa temmuz ayında mı emeklilik dilekçesi verilmeli? İşte detaylar...

2 / 12 ‘KIDEM TAZMİNATI YENİDEN DEĞERLENİYOR’ Peki şu anda kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Kıdem tazminatı temmuzdan sonra yükselecek mi? Emekli olmak isteyenler temmuz sonrasını beklerse daha yüksek tazminat alabilir mi?

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5 / 12 Milliyet'te yer alan habere göre, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Emekli olmak isteyenler tazminatları dikkate almaya başladılar. Kıdem tazminatı oranı memur maaşına yapılacak zam ile yeniden değerleniyor. Bu katsayı da artıyor.

6 / 12 ‘BİR KİŞİ 10 YIL ÇALIŞSA MAKSİMUM 350 BİN TL ALIYOR’ Şu anda kıdem tazminatı üst tavanı 35 bin TL seviyesinde. Bir kişi 10 yıl çalışsa maksimum 350 bin TL alabiliyor.

7 / 12 ‘TEMMUZ AYINDA DAHA FAZLA TAZMİNAT ALABİLİRLER’ Eğer emekliler temmuz ayını beklerse memur maaşlarına en az yüzde 25 oranında artış yapılacak. Emekli olacaklar temmuz ayında dilekçe verirlerse kıdem tazminatını daha fazla alabilirler.

8 / 12 EMEKLİ AYLIKLARI NASIL BELİRLENİYOR? Emekli maaşları aylık bağlama oranlarına göre belirleniyor. Enflasyon ve büyümeden pay şeklinde veriliyor. Büyüme yüksekse büyümeden daha fazla pay alınacağı için emekli maaşları daha yüksek belirlenebiliyor.

9 / 12 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası işe girenler arasında farklılıklar oluşuyor. Buradaki ayrımın bir an önce kalkması gerekmektedir.

10 / 12 TEMMUZ SONRASI EMEKLİ OLAN DAHA FAZLA EMEKLİ MAAŞI ALIYOR MU? Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Memur maaş katsayısı artarsa kıdem tazminatı tavanı yükseliyor. Haziran ya da temmuz ayında dilekçe verdiklerinde emeklilerin maaşları değişmez. Burada sadece alacakları kıdem tazminatı temmuz ayı sonrası daha yüksek olacaktır.

11 / 12 KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİYOR? Kıdem tazminatını alabilmek için bazı şartları karşılamak gerekiyor. İş kanununa göre işçinin en az 1 yıl süre ile aynı iş yerinde çalışması, iş sözleşmesinin haklı bir nedenle veya işveren tarafından haksız bir nedenle feshedilmiş olmasını gerektirir.