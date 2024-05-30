Kıdem tazminatında miktarı hesaplandı! %20.01 artışla yıla göre değişti: 3 Temmuz enflasyonu sonrası...

Oradan geçenlerin en önemli güvencesi kıdem ve ihbar tazminatıdır ve bu ödemeler son brüt maaş üzerinden tahmin edilmektedir. Temmuz aylarında pek çok çalışan için bu tutarlar geçmiştedir. Çalışanların en büyük güvencesi olan kıdem ve tazminat tazminatı, belirli koşullar altında hak edilir ve programlamalar son maaş üzerinden yapılır. İşte Temmuz ayı sonrası kıdem tazminatı için hesaplamalar...

1 / 10 Temmuz ayında maaşlarda yapılacak artışlar sonrasında kıdem tazminatında değişiklikler meydana gelecek. Bu süreçte bağlantılı olarak tazminatların yükselmesine neden olacak. İşveren ve çalışan için büyük önem taşıyan konu hakkında hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayı yaklaşırken yeni düzenlemeler büyük önem taşıyor.

2 / 10 KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR MI? Kıdem tazminatı, son alınan brüt ücret üzerinden hesaplamalar ve brüt ücretin yıl içinde düzenli olarak alınan ödemeler dahil edilir. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücretinin çarpımla kıdem tazminatı tazminatı ortaya çıkar. Ödenecek tazminattan binde 7,59 oranında damga oranı kesintisi yapılır.

3 / 10 EK ÖDEMELER HESABA NASIL DAHİL EDİLİR? Kıdem tazminatı programlamasında, ücretin dışında para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dikkate alınmaz. Son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamı 365'e bölünerek günlük miktar belirlenir ve bu miktar 30 ile çarpılarak tazminata eklenir. Yargıtay, yıl içinde yapılan zamları son ödeme üzerinden programlamaya dahil eder.

4 / 10 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR? Özel bakım işçiye ödenen kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 TL'dir. Bu çoklu aşan kazançlarda binde 7,59 oranında damga oranı kesilerek her yıl için en fazla 34.792,47 TL ödeme yapılır.

5 / 10 İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR MI? İş Kanunu'na göre, ihbar süresine uyulmadan işten çıkarılan işçiye belirli süreler üzerinden tazminat ödenir: 6 aydan az çalıştıysa: 2 hafta 6 ay - 1,5 yıl arası çalıştıysa: 4 hafta 1,5 yıl - 3 yıl arası çalıştıysa: 6 hafta 3 yıldan fazla çalıştıysa : 8 haftalık Brüt maaş üzerinden hesaplanan bu sürelerin ücreti, gelir ve damga kesintileri ödenir.

6 / 10 EMEKLİLER İHBAR TAZMİNATI ALIR MI? Emeklilik nedeniyle işten ayrılmalara tazminat ödenmez. Ancak emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden işçiler, ayrıldıklarında tazminatına hak kazanabilirler.

7 / 10 TAZMİNAT TUTARLARI NE ZAMAN ARTACAK? Temmuz'da memur maaşının artmasıyla kıdem tazminatı tavanı da yükselecek. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,46 olarak tahmin edilirken, memur maaşlarının artış oranı yüzde 20,01 olacak.

8 / 10 Bu artışla kıdem tazminatı tavanı 42.073,80 TL'ye ulaşacak. Damga devrinin kesilmesi sonrasında yıllık en yüksek ödeme 41.754,44 TL olacak. Bu nedenle aylık brüt kazancı 35.058,58 TL'yi aşan kişilerin ayrılmayı Temmuz'a bırakmaları kalmaları olacak.

9 / 10 Temmuz ayında pek çok yangının yaşanması planlandığı için çalışanların kıdem ve tazminat tutarları da artacak.