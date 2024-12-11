Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranları yeniden gündemde. 1 milyon TL’lik kredi için aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarı, bankaların faiz oranlarına göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka güncel oranlar ve ödeme planları...
Ev sahibi olmayı hedefleyenler, bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. 1 milyon TL’lik kredi çeken bir kişi, 120 ay vadeli ödeme planıyla ne kadar taksit ödeyecek? İşte bankalara göre aylık taksit ve toplam ödeme tutarları…
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.605.044 TL
ALBARAKA
Kâr Payı Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 30.889,92 TL
Toplam Ödeme: 3.724.550 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 31.815,84 TL
Toplam Ödeme: 3.839.600 TL
ING
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 33.121,69 TL
Toplam Ödeme: 3.990.862 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.710.619 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %3,03
Aylık Taksit: 31.167,07 TL
Toplam Ödeme: 3.761.153 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.822.348 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 29.421,45 TL
Toplam Ödeme: 3.547.701 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.819.131 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 33.590,60 TL
Toplam Ödeme: 4.044.172 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 33.684,53 TL
Toplam Ödeme: 4.058.143 TL
HALK BANKASI
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 34.626,53 TL
Toplam Ödeme: 4.173.883 TL
ZİRAAT KATILIM
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 35.573,17 TL
Toplam Ödeme: 4.279.345 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 42.400,78 TL
Toplam Ödeme: 5.101.192 TL
ANADOLU BANK
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 52.613,36 TL
Toplam Ödeme: 6.326.803 TL