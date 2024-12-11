Ev sahibi olmayı hedefleyenler, bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. 1 milyon TL’lik kredi çeken bir kişi, 120 ay vadeli ödeme planıyla ne kadar taksit ödeyecek? İşte bankalara göre aylık taksit ve toplam ödeme tutarları…