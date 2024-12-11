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Konut kredisinde son açıklamalar neler? 1 milyon TL'nin aylık taksidi...

Konut kredisinde son açıklamalar neler? 1 milyon TL'nin aylık taksidi...

14:3711/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranları yeniden gündemde. 1 milyon TL’lik kredi için aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarı, bankaların faiz oranlarına göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka güncel oranlar ve ödeme planları...

Ev sahibi olmayı hedefleyenler, bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. 1 milyon TL’lik kredi çeken bir kişi, 120 ay vadeli ödeme planıyla ne kadar taksit ödeyecek? İşte bankalara göre aylık taksit ve toplam ödeme tutarları…

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.605.044 TL

ALBARAKA

Kâr Payı Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.724.550 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 31.815,84 TL

Toplam Ödeme: 3.839.600 TL

ING

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 33.121,69 TL

Toplam Ödeme: 3.990.862 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.710.619 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,03

Aylık Taksit: 31.167,07 TL

Toplam Ödeme: 3.761.153 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.822.348 TL

QNB

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421,45 TL

Toplam Ödeme: 3.547.701 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.819.131 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 33.590,60 TL

Toplam Ödeme: 4.044.172 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.058.143 TL

HALK BANKASI

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 34.626,53 TL

Toplam Ödeme: 4.173.883 TL

ZİRAAT KATILIM

Faiz Oranı: %3,50

Aylık Taksit: 35.573,17 TL

Toplam Ödeme: 4.279.345 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 42.400,78 TL

Toplam Ödeme: 5.101.192 TL

ANADOLU BANK

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 52.613,36 TL

Toplam Ödeme: 6.326.803 TL

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