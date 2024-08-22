KPSS sonuçlarınızı değerlendirirken, puanınızın size hangi kapıları açabileceğini merak ediyor olabilirsiniz. Özellikle 70, 75, 80 ve 85 gibi puanlara sahip adaylar için birçok seçenek bulunmaktadır. Ancak, nereye yerleşebileceğiniz tamamen puanınızla sınırlı değildir. Atama sayıları, bölümünüz, tercih ettiğiniz şehir ve kurum gibi faktörler de yerleşiminizi etkileyecektir. Peki KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir, memur olunur mu?

1 / 9 KPSS atama taban puanları KPSS lisans sonuçlarının 23 Ağustos'ta açıklanacak olması nedeniyle merak konusu. ÖSYM, her yıl yaptığı KPSS sınavlarının ardından bir tercih kılavuzu yayınlar. Bu kılavuzda, hangi kurumun kaç kişi alacağı, hangi bölümlerden alım yapacağı ve taban puanları gibi bilgiler yer alır. ÖSYM, adayların puanları ve tercihleri doğrultusunda bir yerleştirme işlemi gerçekleştirir. Peki KPSS 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir, memur olunur mu? İşte ayrıntılar...

2 / 9 KPSS 70, 75, 80, 85 Puanla Nerelere Yerleşilebilir? Belediyeler: Birçok belediye, çeşitli pozisyonlarda memur alımı yapmaktadır. Özellikle 70 ve üzeri puanlarla belediyelere yerleşme şansınız yüksektir.

3 / 9 Milli Eğitim Bakanlığı: Öğretmen olmak isteyen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik ve kadrolu öğretmenlik alımları yapmaktadır. Diğer Bakanlıklar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi diğer bakanlıklar da çeşitli kadrolarda alım yapmaktadır.

4 / 9 Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler): TCDD, PTT gibi kuruluşlar da KPSS puanı ile alım yapmaktadır. Kamu Hastaneleri: Sağlık personeli olmak isteyenler için kamu hastaneleri önemli bir seçenektir. KPSS alımları farklı puan türlerine göre yapılmaktadır. KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri bulunmaktadır ve atamalar da buna göre yapılmaktadır.

5 / 9 KPSS Lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre değişebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı.

6 / 9 Sınav sonucuna göre alınan puanlarla nerelere girilebildiğini, atama yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi edinilebilir.

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