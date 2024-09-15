Milli Eğitim Bakanlığı: Öğretmen olmak isteyen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik ve kadrolu öğretmenlik alımları yapmaktadır.

Diğer Bakanlıklar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi diğer bakanlıklar da çeşitli kadrolarda alım yapmaktadır.Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler): TCDD, PTT gibi kuruluşlar da KPSS puanı ile alım yapmaktadır.

Kamu Hastaneleri: Sağlık personeli olmak isteyenler için kamu hastaneleri önemli bir seçenektir.

KPSS alımları farklı puan türlerine göre yapılmaktadır. KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri bulunmaktadır ve atamalar da buna göre yapılmaktadır.