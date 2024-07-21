2024 KPSS Alan Bilgisi sınavı soru ve cevap anahtarları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. KPSS Alan Bilgisi 2024 sınavı, 1 ve 2. oturumları 20 Temmuz’da tamamlandı. 3. oturumu ise bugün yani 21 Temmuz 2024’te gerçekleştirildi. Alan Bilgisi sınav sorularını araştıran adaylar, 2024 KPSS Alan Bilgisi sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. 2024 KPSS Alan Bilgisi sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM KPSS Alan bilgisi 1., 2., 3. oturumu soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayanlanacak?
2024 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Alan bilgisi 1., 2., 3. oturumu soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayanlanacak? sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor.
KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ DAKİKA?
2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) dün yapıldı.
2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu ise (işletme, muhasebe, istatistik) bugün saat 10.15'te düzenlendi. 160 dakika süren sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullandı. KPSS alan bilgisi sınavı 12:55'te sona erdi
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının sonuncusu bugün gerçekleştirildi. 10:15'te başlayan sınavda adaylara 120 soru için 160 dakika süre verildi. Sınav 12:55 itibariyle sona erdi.Adaylar sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar için ÖSYM tarafından yapılacak olan açıklamaya gözünü dikti. Peki KPSS Alan Bilgisi Soru ve cevapları yayımlandı mı? KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları ne zaman saat kaçta yayımlanacak?
KPSS ALAN BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
KPSS Alan Bilgisi 3. ve son oturumu bugün gerçekleştirildi. 10:15'te başlayan sınav 12:55'te sona erdi. 2024 KPSS Alan Bilgisi sınavında tüm oturumların tamamlanmasının ardından gün içinde sorular ve cevapların erişime açılması bekleniyor.
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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınavlara ilişkin, "30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 aday başvurdu. Sınavlar için 448 bina, 6 bin 341 salon kullanılacak. Toplam 22 bin 556 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 727 emniyet görevlisi sahada olacak." bilgilerini paylaştı.
Oturumlara 346 engelli adayın başvurduğunu belirten Ersoy, bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, 1436 adayın bu haktan yararlandığını bildirdi.
KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.