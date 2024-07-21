“KPSS ÖABT sınavı ne zaman” sorusuna yanıt aranıyor. 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 4 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki KPSS ÖABT saat kaçta? ÖSYM 2024 KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte detaylar.
KPSS Lisans sınavlarında ilk iki aşama geride kaldı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapıldı. Adaylar bu kez son aşama olan ÖABT sınavına katılacaklar. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM KPSS 2024 ÖABT sınav süresi ne kadar, kaç dakika?
2024 KPSS ÖABT OTURUMU NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek olan KPSS ÖABT sınavları bugün yapılacak. ÖSYM sınava katılacak adayların sınav merkezlerini AİS sayfası üzerinden erişime açılacak. KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınmıştı.
ÖSYM'den yapılan açıklama doğrultusunda saat 10.15'te başlayan oturum, saat 12.45'te sona erecek. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.
KPSS ÖABT SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek. Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.
KPSS-Öğretmenlik Sınavı Hakkında
KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. Adayların, KPSS’den almış oldukları puan ile öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.
ÖABT SınavI, lisans düzeyindedir. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adayların, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.