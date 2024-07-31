KPSS ortaöğretim sınavı geç başvuru tarihi, sınav ücreti, sınav giriş belgesi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru neticesinde ortaöğretim başvuruları 30 Temmuz'da sona erdi. Peki KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?