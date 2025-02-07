KPSS puanı 60 - 65 olana şans geldi! Duyuru paylaşıldı: Personel ve memur alımı yapılacak

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce kişi, memur ve personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Üniversiteler, belediyeler, hastaneler ve çeşitli kamu kurumları, belirlenen KPSS puanı ve özel şartlara göre alım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi en az 50 KPSS puanı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyururken, Hatay Arsuz Belediye Başkanlığı ise en az 65 KPSS puanıyla memur alımı yapacağını açıkladı. Peki, başvuru şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? Detaylar haberimizde…



