KPSS puanı 60 - 65 olana şans geldi! Duyuru paylaşıldı: Personel ve memur alımı yapılacak

Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyenler için yeni alım ilanları yayımlandı. Belediyeler, üniversiteler ve çeşitli kamu kuruluşları, belirlenen KPSS puan şartlarıyla memur ve personel alımı yapacağını açıkladı. Bir belediye en az 65 KPSS puanıyla memur alımı gerçekleştirirken, bir üniversite ise 50 KPSS puanıyla sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde...
Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce kişi, memur ve personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Üniversiteler, belediyeler, hastaneler ve çeşitli kamu kurumları, belirlenen KPSS puanı ve özel şartlara göre alım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi en az 50 KPSS puanı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyururken, Hatay Arsuz Belediye Başkanlığı ise en az 65 KPSS puanıyla memur alımı yapacağını açıkladı. Peki, başvuru şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? Detaylar haberimizde…
50 KPSS PUANI İLE PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere, 15 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı.
Personel alımı ilanının, en az 50 ve üzeri KPSS puanı ve bazı şartlara bağlı olarak gerçekleşeceği duyuruldu. İşte personel alımı ilanındaki başvuru yapılabilecek unvanlar ve aranan nitelikler;
Personel alımı ilanına başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden 'Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım' hizmeti veya 'Kariyer Kapısı' https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 05 Şubat 2025 - 19 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.
65 KPSS PUANI İLE MEMUR ALIMI YAPILACAK
Hatay ili Arsuz Belediye Başkanlığı bünyesinde, en az 65 KPSS puanı ve çeşitli şartlara bağlı olarak memur alımı yapılacağı açıklandı. Duyurulan memur alımı ilanındaki kadro unvanı mühendis olarak açıklandı.
Hatay ili Arsuz Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan memur alımı ilanındaki istenen nitelikler şu şekilde;
Memur alımı ilanına başvuruların, 24 Mart 2025 tarihinde başlayacağı belirtildi. Son tarih ise, 26 Mart 2025 olarak duyuruldu. Ayrıca başvuru formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerektiği açıklandı.