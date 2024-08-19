Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sınav tarihi için araştırmaları sürüyor. ÖSYM 2024 KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Peki KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Ön Lisans sınavı başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alındı. 2 yıllık yüksekokul mezunu adaylar geç başvurularını 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde yaptı. Sınava kısa bir zaman kala ise sınav giriş yerlerinin yayımlanması bekleniyor. Peki, 2024 KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ön lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM.gov.tr. ekranı.
KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı?
ÖSYM, KPSS önlisans sınav giriş belgelerine ilişkin bilgilendirmede bulunmadı. Ancak söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor. Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Ağustos ayının son haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.
KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır.
Salondaki görevliler adayların kimlik kontrollerini yaptıktan sonra Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı ve soyadı bulunan Cevap Kâğıdı ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
KPSS Önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Önlisans sınavının sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.