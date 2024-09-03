KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 E Devlet GSB KYK kredi başvurusu ekranı...

KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor 2024-2025 sorusu, üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. E-Devlet üzerinden yapılacak olan KYK burs başvuruları için tarihlerin ne zaman açıklanacağı büyük önem taşıyor. GSB tarafından 2024 KYK bursu ne kadar olacak ve KYK kredi başvuru tarihleri ne zaman başlayacak gibi sorular da öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları E-Devlet üzerinden alınacak. Peki KYK burs-kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs-kredisi ne kadar, kaç TL?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs başvuruları 2024 2025 için geri sayım devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), öğrencilerin eğitim hayatlarına maddi destek sağlamak amacıyla burs ve kredi olanakları sunmaktadır. Bu nedenle, KYK burs başvuruları öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? E Devlet GSB KYK burs-kredi başvurusu süreci hakkında merak ettiğiniz tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz.
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.
Geçtiğimiz senelerde burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
2024 2025 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.
Yeni dönemin KYK burs ve kredi ücretlerinin kasım ayında açıklanması bekleniyor. 2024-2025 KYK burs-kredi miktarlarına ilişkin güncel açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
KYK burs başvurusu kaç kere yapılabilir?
Genellikle bir eğitim dönemi için bir kez başvuru yapılabilir.
Hem KYK burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi?
Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.
KYK bursunu kimler alabilir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, lisansüstü öğrenimi gören veya lisans öğrenimi gören öğrenciler KYK bursuna başvurabilirler.
KYK kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekmektedir?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin burs almasına engel bir durumu olmaması halinde kredileri bu başvurularının ve durumlarının tespit edilmesi kaydıyla öncelikli öğrenci durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin e-Devlet üzerinden dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.
KYK burs başvurusu için son başvuru tarihi nedir?
Son başvuru tarihi, GSB tarafından belirlenir ve genellikle başvuruların başladığı tarihten itibaren kısa bir süre verilir.
İkinci öğretim öğrencileri KYK burs/kredi alabilir mi?
Bakanlığımıza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun olması halinde burs/kredi alabilmektedir.
KYK burs/kredi alacak öğrencilerin ödemeleri ne zaman yapılmaktadır?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
KYK burs/kredi taahhütnamesinde bulunan kredi miktarı ile ödenen kredi miktarı aynı mıdır?
Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, "aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak kendilerine ödenecek olan kredi tutarını belirtilen şartlarla ödeyeceğini, kredi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların kendilerine banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu" kabul ve taahhüt etmektedir.
KYK kredi borçları nasıl hesaplanmaktadır?
Kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğretim kurumunun normal öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar kredi olarak verilen miktar kadardır.
KYK kredi borcu tespit edildikten sonra nasıl/ne şekilde ödenmektedir?
Kredi ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesi”nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar sürede aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir. Borçlu, vadesi gelen borcunu ilgili bankanın ödeme kanallarını kullanarak ödeyebilir.
KYK kredi ve/veya katkı kredisi borcu ne zaman, nasıl ve nereye ödenebilir?
a) Normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,
b) Herhangi bir sebeple kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan, okullarını terk eden öğrenciler borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere kredi aldıkları süre kadar ve aylık taksitler halinde her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son gününde ödemekle yükümlüdür.
Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile https://kyk.ziraatbank.com.tr/?tip=k linki üzerinden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşmektedir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılmaktadır.