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KYK yurt taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” ile tahaahhütname onayı ekranı

13:53 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

2024-2025 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerle ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvuruları sonuçlandı. KYK yurduna yerleşen öğrenciler ilk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından taahhütname onayı yapacak. Peki, KYK yurt taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” ile tahaahhütname onayı ekranı...

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Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı. 2024-2025 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerle ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler yurt kayıtlarını yapmak için öncelikle taahhütname onayı yapacak. İşte KYK yurt kayıtları için taahhütname onayı alma ekranı...

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KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?


İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

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18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden bakanlık linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.


YURT TAAHHÜTNAME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.

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KYK YURT KAYIT TARİHLERİ 2024


GSB Yurt kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23:59 'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.


Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.


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KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?


İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" internet adresindeki "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.


İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini KKY tarafından açıklanan tarihler arasında yapması gerekiyor. Açıklanan tarihe kadar öğrenciler e-Devlet'e giriş yaparak "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yapabilecek. İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, açıklanan tarihlerde KYK yurtlarında kalmaya başlayacak.


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