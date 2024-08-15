KYK yurtlarının kesin açılış tarihi, her yıl üniversitelerin kayıt dönemleri ve yerleştirme sonuçlarına göre belirlenir. GSB yurt başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yeni öğretim yılı GSB yurt başvurularının başlaması bekleniyor. KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2024-2025 KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açılacak olan KYK yurtlarına YKS, DGS, yüksek lisans öğrencileri yerleşebilecek. Üniversiteye kayıt yapacak olan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılıyor?
KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta alınacak.
KYK yurtlarına başvuruların tamamlanmasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek. Bu hususta resmi kurum ve kişilerden gelen bilgileri haberimizde paylaşacağız.
2024-2025 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı. Bu yılki KYK yurt başvuruları da üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.
2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı KYK yurdu bulunuyor. Oda tipleri kalan kişi sayısı, yatak, çalışma masası vb. durumlara göre değişiyor. 2024-2024 KYK yurt ücretleri henüz kesinleşmedi. Geçen yıl KYK 1. tip ücretleri 345 lira olmuştu. İşte 2023-2024 yurt tiplerine göre güncel ücretler;
TİP1
Ücret: 345 lira
TİP2
Ücret:405 lira
TİP3
Ücret:405 lira
TİP4
Ücret: 480 lira
TİP5
Ücret:510 lira
TİP6
Ücret: 570 lira
Kıbrıs
Ücret: 750 lira olmuştu.
KYK ilk kayıt ücreti nedir?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
KYK kayıt ücreti yatırıldıktan sonra ne yapılmalı?
İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.