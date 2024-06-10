2024 LGS sonuçları için heyecan dorukta. 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından öğrenciler ve veliler sınav sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre LGS 2024 sonuçları o gün ilan edilecek. Peki MEB 2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS sonuç sorgulama ekranı erişim sayfası.
2024 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı sona erdi! Adaylar, 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen sınavda ter döktüler ve şimdi LGS sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyorlar. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB 2024 LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır? LGS sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? İşte detaylar.
LİSEYE GEÇİŞ SINAVI (LGS) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB 2024 LGS sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Öğrencilere LGS sınav sonuçları belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. MEB LGS sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler tercih işlemlerine de başlayabilecekler. Tercih kılavuzu ve tercih tarihleri de MEB tarafından en kısa sürede duyurulacak.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
LGS puan hesaplama 2024: LGS’de, 60, 70, 75, 80, 85 Net Kaç Puan getirir ve Yüzdelik Dilim ne olur? Puan hesaplaması için tıklayın
LGS SINAVI NE ZAMAN, SINAV KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK, SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?
İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te, ikinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi.
Sınavın saat 09.30'da başlayan ilk oturumunda sözel alanlardan soru soruldu. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.
Matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi verildi. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.
LİSE YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.