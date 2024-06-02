Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS sınavı, 2 Haziran Pazar yani bugün gerçekleştiriliyor. 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılıyor. LGS ter döken öğrenciler şimdi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki MEB 2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS sınavına dair tüm detaylar...
2 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Liseye Geçil Sınavı (LGS) sonrası en çok merak edilen konu olan sınav sonuçlarına ilişkin müjdeli haber geldi. Peki 2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB 2024 LGS sonuç tarihi...
LİSEYE GEÇİŞ SINAVI (LGS) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB 2024 LGS sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Öğrencilere LGS sınav sonuçları belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. MEB LGS sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
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LGS SINAVI NE ZAMAN, SINAV KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK, SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?
İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erecek.
Sınavın saat 09.30'da başlayan ilk oturumunda sözel alanlardan soru sorulacak. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.
Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.
Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.