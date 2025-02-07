Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 34 ürün daha listeye eklendi. İnsan sağlığını tehlikeye atacak ürünleri açıklayan bakanlığın son açıkladığı listede, yoğurt, peynir, hamburger köftesi, baklava, ısıl işlem görmüş piliç sucuk gibi ürünler yer alıyor. İşte taklit ve tağşiş yapılan hileli ürünlerin listesi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, son ifşa listesini açıkladı. Vatandaşların sağlıklı ürünleri tercih etmesinde önemli olan taklit ve tağşiş yapılan hileli ürünlere 34 yeni ürün eklendi. Vatandaşların tedbirli olarak alışveriş yapabilmesi yeni hileli ürünler arasında, lor peyniri, sade yoğurt, hamburger köftesi, piliç sucuk, zeytinyağı, kekik, pul biber gibi ürünler yer alıyor.
TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİNE 34 YENİ ÜRÜN EKLENDİ
Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 34 yeni ürün daha eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Yayınlanan listeye sofralardan eksik olmayan 34 yeni ürün eklendi. Bazı firmaların daha ucuza üretebilmek için vatandaşa sattıkları köftenin içinde sakatat, kıymalı pidede tavuk eti tespit edildi. Listede kırmızı toz biberden kekiğe, kaşar peynirinden tereyağına, baldan sumağa kadar birçok ürün yer aldı.
Hamburger köftesinde sakatat tespit edildi
Son ifşa listesinde Denizli'nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren "Baget Burger" işletmesinin sattığı hamburger köftesinde sakatat tespit edildiği ifade edildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren "Devecioğlu Esnaf Lokantası"nda ise satılan pideden kanatlı hayvan eti çıktığı tespit edildi.
Kıymalı pideden kanatlı hayvan eti çıktı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren "Sar Kebap"da terbiyeli dana etinde kanatlı hayvan eti tespit edildi. Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet gösteren "Meşhur Pide Salonu-Meryem Koçer" işletmesinde satılan kıymalı pidede ise kanatlı hayvan eti tespit edildi.
Yine Mamak'ta "Şanlı Aspava-Ayhan Kaleli" firmasında lahmacun harcında sakatat eti tespit edildi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren "Ebrar Et ve Et Ürünleri" firmasında da sucuğun içerisinde tavuk kafası tespit edildi.
Tekirdağ'da güvenilir gübre denetimi: Bakanlık, taklit ve tağşiş gübrelere karşı sahada
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı denetim kapsamında Tekirdağ'da gübre bayilerinde denetimler yapıldı. İl Müdürü Mehmet Aksoy, fazla gübre kullanımının çevreye zarar verdiğini belirterek, çiftçilere doğru gübre kullanımı çağrısında bulundu ve Türkiye'nin gübre üretim kapasitesine dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini sağlamak ve taklit ile tağşiş gübrelerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında Tekirdağ'da gübre bayilerinde denetimler gerçekleştirdi. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde gübre satışının yapıldığı işletmelerde denetim yaptı.
Denetime katılan Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, denetimlerin Türkiye genelinde başladığını belirterek, ‘'Türkiye genelinde üreticimizin emeğini korumak için 3 bin 500 denetçi ile denetimlerimize başladık. Biz de bugün Tekirdağ'da arkadaşlarımızla beraber gübre bayilerinin denetimini yapmak için sahadayız. Bizim bölgemizde gübre bayilerimiz ve çiftçilerimiz zaten bilinçli ve doğru tarım yaptıkları için çok fazla kaçak gübre ve yanlış gübre yok. Bayilerimiz usulüne uygun ve yasaya uygun şekilde faaliyet gösteriyorlar'' dedi.
Fazla gübre kullanımının ürüne etkisi olmadığını belirten Aksoy, ‘'Fazla gübre, fazla ürün anlamına gelmez. Fazla gübre çevreyi de kirletir. Bitkiye uygun, çeşide uygun gübre kullanmalıyız. Bu konuda bilgi almak için ilçe ve il müdürlüklerimize mutlaka başvurun. Gübre denetimi önemli çünkü gübrenin hammaddesi doğalgazdır ve doğalgaz ülkemize yurt dışından ithal ediliyor. Verimli bir şekilde gübre kullanarak, yurt dışına çıkacak dövizi azaltmış oluruz. Şükürler olsun, gübremizin yüzde 60'ını kendi ülkemizde üretebilecek kapasitemiz var ve organik gübreler ile diğer gübreleri de ihraç ediyoruz'' şeklinde konuştu.