MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SON DAKİKA ÖDEMELER: Mazot ve gübre desteği Şubat ayı ödemeleri ne zaman?

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları şu şekilde;

Hububat için 2 milyar 2 milyon 225 bin lira,

Hayvan gen kaynakları için 199 milyon 756 bin lira,

Kırsal kalkınma yatırımları için de 49 milyon 769 bin lira olarak belirlendi.

Hububat desteği Antalya, Bolu, Çanakkale, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde ve Uşak'ta buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.