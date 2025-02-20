MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SON DAKİKA ÖDEMELER: Mazot ve gübre desteği Şubat ayı ödemeleri ne zaman?

2025 yılında mazot ve gübre desteği yerine "temel destek" sistemi getirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplam 2 milyar 251 milyon 749 bin 635 TL tarımsal destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı. Yeni sistem kapsamında, tüm ürünler için mazot maliyetinin %50’si, gübre maliyetinin ise %25’i karşılanacak. Ancak temel destek ödemelerinin kesin tarihi henüz duyurulmadı. Çiftçiler, destek ödemelerine ilişkin güncel bilgileri e-Devlet üzerinden takip edebilecek.
Çiftçilerin beklediği mazot ve gübre desteği ödemeleri için gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'na çevrildi. Bakan İbrahim Yumaklı, toplam 2 milyar 251 milyon 749 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara yatırılacağını duyurdu. 2025 yılında mazot ve gübre desteği yerine getirilen "temel destek" kapsamında mazot maliyetinin %50’si, gübre maliyetinin ise %25’i karşılanacak. Ancak ödemelerin kesin tarihi henüz açıklanmadı. Çiftçiler, ödeme bilgilerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Çiftçilere yaklaşık 2,3 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin geçtiğimiz günlerde yatacağı açıklanmıştı. Ancak mazot gübre desteği ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
BAKAN YUMAKLI'DAN 2,3 MİLYARLIK TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ AÇIKLAMASI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 14 Şubat'ta tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2,3 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapılacağını belirterek ödemeleri ilişkin de bilgiler paylaştı.
Üreticilerin gücüne güç katmaya aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "2 milyar 251 milyon 749 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları şu şekilde;
Hububat için 2 milyar 2 milyon 225 bin lira,
Hayvan gen kaynakları için 199 milyon 756 bin lira,
Kırsal kalkınma yatırımları için de 49 milyon 769 bin lira olarak belirlendi.
Hububat desteği Antalya, Bolu, Çanakkale, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde ve Uşak'ta buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi bilgilerini görüntüleyebiliyor.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.