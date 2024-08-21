Sözleşmeli öğretmenlerin heyecanla beklediği MEB eş durumu atama sonuçları için gün sayısı azalıyor. 13-15 Ağustos tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından tüm gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aile birliğini sağlamak amacıyla yapılan bu başvuruların sonuçları, öğretmenlerin ve ailelerinin geleceğini şekillendirecek önemli bir karar niteliği taşıyor. Peki, MEB eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bu sorunun cevabını bulmak için doğru yerdesiniz. MEB eş durumu atama sonuç tarihini paylaştı. Peki sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB tarafından açıklamaya göre eş durumuna bağlı iller arası tayin sonuçları 22 Ağustos günü açıklanacak.
MEB Eş Durumu Atama Sonuçlarını Nereden Öğrenebilirim?
MEB eş durumu atama sonuçları genellikle Bakanlığın resmi web sitesi veya MEBBİS üzerinden duyurulur. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğretmenler, sistem üzerinden kendi durumlarını kolaylıkla öğrenebilirler.
MEB eş durumu atama sonuçları personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yapılacak.
Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayin sonuçları e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.
Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayin sonuçları MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.
Neden Eş Durumu Atama Önemli?
Mili Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme başvuruları alınmıştı.
Eş durumu atama, öğretmenlerin eşleriyle aynı şehirde yaşamasını ve aile birliğini korumasını sağlayan önemli bir hak. Bu sayede öğretmenler, hem mesleki hayatlarına hem de aile hayatlarına daha dengeli bir şekilde devam edebiliyorlar.