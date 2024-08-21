Aile birliğini sağlamak amacıyla yapılan bu başvuruların sonuçları, öğretmenlerin ve ailelerinin geleceğini şekillendirecek önemli bir karar niteliği taşıyor. Peki, MEB eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bu sorunun cevabını bulmak için doğru yerdesiniz. MEB eş durumu atama sonuç tarihini paylaştı. Peki sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?