Memur maaş zammı ve memur emekli maaş zammı, her yıl milyonlarca vatandaşımızın yakından takip ettiği konuların başında gelmektedir. En düşük emekli maaşı ne olacak, zam oranları nasıl belirlenecek gibi sorular, vatandaşlarımızın gündeminde yer almaktadır. 6 aylık enflasyon farkı sonrası SGK, Bağkur ve memur emeklisi ile memur maaşları netleşiyor. Peki 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

1 /9 TÜİK Aralık ayı enflasyonu sonrası emekli ve memur maaş zammı netleşiyor. Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için TÜİK açıklamalarına odaklandı. Kasım ayı enflasyonu ile beş aylık enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Memur emekli maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon rakamlarına göre belirlenmektedir.12.500 TL olan en düşük emekli maaşı açıklanacak enflasyon rakamları sonrası yeniden şekillenecek. 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak? Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Güncel zam oranları ve maaş detayları için takipte kalın!

2 /9 2024 ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Memur zammı, memur emekli maaş zammı ve en düşük emekli maaşı konularında merak edilen detaylar, her yıl belirlenen enflasyon oranları ve toplu sözleşme görüşmeleriyle şekilleniyor.

3 /9 Memur maaş artışları ve emekli maaşı düzenlemeleri, özellikle ekonomik koşullara göre güncellenirken, en düşük emekli maaşı tutarları da sosyal destek politikalarına göre yeniden düzenleniyor. Memur emekli maaşı enflasyon farkı Aralık ayı enflasyon oranları, TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

4 /9 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

5 /9 Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.

6 /9 5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 yükseliş kaydetti.

7 /9 Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 14.57'lik zammı hak etmiş oldu.

8 /9 MERKEZ BANKASI ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) anketine göre, piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,28 olarak kaydedildi. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,81 olarak belirlenmişti.