MEMUR EMEKLİSİ FARK TAKVİMİ OLUŞTU! Artış yüzde 11.54 çıktı: Maaş, toplu sözleşme...

2025 yılı Ocak ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur maaş katsayısına yüzde 11.54’lük artış yapıldı. Bu düzenleme, yaklaşık 4 milyon memurun maaşlarına ve ek ödemelerine yansırken, yeni yılda çalışanların gelirlerinde önemli bir iyileşme sağlandı.
2025 yılı Ocak ayı zammı, memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesini de artırdı. Zamlı maaşlar 15 Ocak’tan itibaren ödenecek, ayrıca memurlara 14 günlük maaş farkı da yatırılacak.
Aile Yardımı Ödemeleri Arttı
Ocak zammıyla birlikte memurlara verilen aile yardımı ödemelerinde önemli artışlar oldu. Çalışmayan eş için verilen yardım 2.063 TL’den 2.301 TL’ye yükseldi. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 506,28 TL, 6 yaş üstü için 253,14 TL olarak güncellendi.
Bu durumda, eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir memurun aylık aile yardımı ödemesi toplamda 3.314 TL’ye ulaştı.
Ayrıca engelli çocuklar için yapılan yardımlar yüzde 50 artırımlı olarak ödenmeye devam edecek. Engelli çocuk yardımı, 6 yaş altı için 759,41 TL, 6 yaş üstü için 379,72 TL’ye çıktı.
En Düşük Memur Maaşı 43.726 TL Oldu
Zam oranlarının belirlenmesiyle en düşük memur maaşı, 39.177 TL’den 43.726 TL’ye yükseldi. Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu bulunan bir öğretmenin maaşı 52.935 TL, uzman öğretmenin maaşı 58.663 TL, polis maaşı 58.938 TL, hemşire maaşı ise 53.465 TL’ye ulaştı.
Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Ocak’tan itibaren alacak ve 14 günlük zam farkı da aynı dönemde hesaplarına yatırılacak.
Toplu Sözleşme İkramiyesi 715,87 TL Oldu
Memur maaş katsayısındaki artış, toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıdı. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi, 641,81 TL’den 715,87 TL’ye yükseldi.
Bu artış, kamu görevlilerinin gelirlerini önemli ölçüde desteklemeye devam edecek.