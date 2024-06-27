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Memur emeklisine yeni zam oranı çıktı! Yüzde 20,35 kümülatif zam: 39.548 TL en düşük maaş...

12:18 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Memur maaş zam oranında geri sayım başladı. Haziran enflasyonuyla birlikte maaş zamları 3 Temmuz'da netleşecek. Haziran enflasyonuna ilişkin beklentiler de açıklanmaya başladı. Bu çerçevede memurların maaşlarının ne kadar artacağı merak ediliyor. İşte, enflasyon beklentilerine göre zamlı memur maaşları...

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Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranlarına çevrildi. Zam oranları, Haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Temmuz'da netleşecek. Haziran enflasyon rakamları, 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak.

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Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.

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Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak.

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Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak. Bu rakam baz alındığında en düşük emekli maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek.

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HANGİ MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Derece: 9/1

Unvan: Memur (üniversite mezunu)

2024 Ocak-Haziran maaşı: 34.235 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 41.202 TL

Derece: 1/4

Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu)

2024 Ocak-Haziran maaşı: 49.467 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 59.533 TL

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Derece: 1/4

Unvan: Uzman öğretmen

2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.085 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.056 TL

Derece: 1/4

Unvan: Öğretmen

2024 Ocak-Haziran maaşı: 39.781 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47876 TL

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Derece: 3/1

Unvan: Başkomiser

2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.920 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.875 TL

Derece: 8/1

Unvan: Polis memuru

2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.292 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.305 TL

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Derece: 1/4

Unvan: Uzman doktor

2024 Ocak-Haziran maaşı: 82.026 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 98.718 TL

Derece: 5/1

Unvan: Hemşire (üniversite mezunu)

2024 Ocak-Haziran maaşı: 40.179 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 48.355 TL

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Derece: 1/4

Unvan: Mühendis

2024 Ocak-Haziran maaşı: 50.869 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 61.221 TL

Derece: 11/1

Unvan: Teknisyen

2024 Ocak-Haziran maaşı: 35.490 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 42.712 TL

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Derece: 1/4

Unvan: Profesör

2024 Ocak-Haziran maaşı: 72.422 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 87.160 TL

Derece: 7/1

Unvan: Araştırma görevlisi

2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.003 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.772 TL

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Derece: 1/4

Unvan: Vaiz

2024 Ocak-Haziran maaşı: 41.582 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 50.044 TL

Derece: 1/4

Unvan: Avukat

2024 Ocak-Haziran maaşı: 47823 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.555 TL

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NOT: Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardım ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 (0-6 yaş grubu ve diğer) çocuk esas alınmıştır.

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MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

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Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

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Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

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