MEMUR MAAŞ ZAMMI 2024: Enflasyonla ne kadar artış olacak? Temmuz'da ne kadar artış var?

"Enflasyonla ne kadar artış olacak? Temmuz'da ne kadar artış var?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranında ise TÜFE etkili oluyor. İlk beş aylık verilere göre, memur ve emekli maaşlarında %17,38'lik bir artış kesinleşti. Bu orana, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Çarşamba günü açıklayacağı haziran ayı verileri de eklenecek.