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MEMUR MAAŞ ZAMMI 2024: Enflasyonla ne kadar artış olacak? Temmuz'da ne kadar artış var?

15:20 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam, Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte kesinleşecek. Bu zamla birlikte sosyal yardım ödemeleri artacak ve kıdem tazminatı tavanı da yeniden belirlenecek. Peki memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaş farkı açıklandı mı, belli oldu mu?

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"Enflasyonla ne kadar artış olacak? Temmuz'da ne kadar artış var?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranında ise TÜFE etkili oluyor. İlk beş aylık verilere göre, memur ve emekli maaşlarında %17,38'lik bir artış kesinleşti. Bu orana, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Çarşamba günü açıklayacağı haziran ayı verileri de eklenecek.

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Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili.

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5 aylık verilere göre, memur ve emeklisinin maaşında yüzde 17,38'lik artış kesinleşti. Buna Türkiye İstatistik Kurumu'nun çarşamba günü açıklayacağı haziran ayı verileri eklenecek.

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SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili. 5 aylık artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı da yüzde 22,72. Haziran ayı enflasyonunun etkisiyle bu oran da güncellenecek.

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"Memur ve memur emeklisi için yüzde 20 ila 21 bekleniyor"

Memur ve emeklinin temmuzda alacağı maaş zamlarına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, şunları kaydetti;

Memur ve memur emeklisinin maaş artışı, hesaplamaya göre toplu sözleşme ile enflasyon farkı göz önünde bulundurulduğu zaman, haziran enflasyon verisinin de eklenmesiyle yüzde 20 ila 21 arasında olması beklenmektedir.

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SSK ve Bağkur emeklileri için 6 aylık enflasyon beklentisi, Merkez Bankası beklenti anketleri, haziran ayında genel gidişat göz önünde bulundurulduğu zaman yüzde 25 ila 26 civarında olması tahmin edilmektedir.

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Kıdem tazminatı tavan tutarı artacak

Memur ve emekliye verilecek zam oranı pek çok ödeme kalemini de etkileyecek. Sosyal yardım ödemeleri artacak, kıdem tazminatı tavanı değişecek.

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Çalışanlar için en önemli güvencelerden biri olan kıdem tazminatı da memur zammından etkilenen kalemlerden. Kıdem tazminatı, kişinin her yıl için çalıştığı süredeki 30 günlük brüt ücreti tutarında veriliyor. Tavan tutarın belirlenmesinde de memur zammı etkili oluyor.

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