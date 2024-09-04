MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Hesaplar sil baştan değişti: Ocak ayında yüzde 15.41’lik zam...

TÜİK'in ağustos ayı enflasyonunun açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklileri, Ocak ayında alacakları maaşları programlamaya başladı. Bu yıl maaşları yüzde 78 oranında artan memur ve memur emeklileri, Ocak zammı için geri sayıma geçti. Yaklaşık 6 milyon kişi, enflasyon farkını öğrenmek için verileri detaylı takip ediyor. Peki, Ocak ayında kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...
Memurların ve emeklilerin gözü Ocak 2025 zammında. 2025'in Ocak ayında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6 zam ile birlikte enflasyon farkı yansıtılacak. Bu zam, maaşlarda önemli bir artışa yol açacak ve milyonlarca kamu çalışanı ve emekli, alacakları yeni maaşları merakla bekliyor. Peki Ocak ayında memura fark ödemesi olacak mı? En düşük emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte mesleklere göre maaş hesaplamaları...
2025'in Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri için yapılacak zam, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenen yüzde 6'lık artışa ek olarak, enflasyon farkını da içerecek. Temmuz ve Ağustos aylarında açıklanan enflasyon oranlarına göre, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammında enflasyon farkı oluşması muhtemel görünüyor.
2 Aylık Enflasyon Oranı:
Temmuz ayı enflasyonu: %3.23
Ağustos ayı enflasyonu: %2.47
Toplamda 2 aylık enflasyon: %5.78
Fark Alacaklar mı?
2024'ün ikinci yarısında enflasyonun %10'u aşması durumunda, memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı alacaklar. Şu anki verilere ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminlerine göre, bu farkın oluşması bekleniyor.
Merkez Bankası Tahminleri:
2024 yıl sonu enflasyon tahmini: %38
Tahmin aralığının üst bandı: %42
Bu tahminlere göre, 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranları farklılık gösterebilir ve buna bağlı olarak Ocak ayında memur maaşları için yapılacak zam oranı %6.62 ile %15.41 arasında değişebilir.
İşte meslek bazında mevcut maaşlar ve tahmin edilen zam oranlarına göre hesaplanan yeni maaşlar:
MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üni. mezunu, 1/4)
Mevcut maaş: 59.467 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 63.403,72 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 65.235,30 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 65.627,78 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 68.630,86 TL
Memur (Üni. mezunu, 9/1)
Mevcut maaş: 40.817 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 43.519,09 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 44.776,25 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 45.045,64 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 47.106,90 TL
Uzman öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 52.568 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 56.048,00 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 57.667,10 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 58.014,04 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 60.668,73 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 47.433 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 50.573,06 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 52.034,00 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 52.347,06 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 54.742,43 TL
Başkomiser (3/1)
Mevcut maaş: 58.338 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 62.199,98 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 63.996,79 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 64.381,82 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 67.327,89 TL
Polis memuru (8/1)
Mevcut maaş: 52.816 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 56.312,42 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 57.939,15 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 58.287,74 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 60.954,95 TL
Uzman doktor (1/4)
Mevcut maaş: 97.836 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 104.312,74 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 107.326,09 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 107.971,81 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 112.912,53 TL
Hemşire (Üni. mezunu, 5/1)
Mevcut maaş: 47.909 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 51.080,58 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 52.556,17 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 52.872,37 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 55.291,78 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 60.663 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 64.678,89 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 66.547,31 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 66.947,69 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 70.011,17 TL
Teknisyen (Lise mezunu, 11/1)
Mevcut maaş: 42.313 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 45.114,12 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 46.417,36 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 46.696,63 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 48.833,43 TL
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 86.378 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 92.096,22 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 94.756,67 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 95.326,76 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 99.688,85 TL
Araştırma görevlisi (7/1)
Mevcut maaş: 57.243 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 61.032,49 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 62.795,57 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 63.173,37 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 66.064,15 TL
Vaiz (1/4)
Mevcut maaş: 49.582 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 52.864,33 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 54.391,45 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 54.718,70 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 57.222,59 TL
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 57.028 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 60.803,25 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 62.559,72 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 62.936,10 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 65.816,01 TL
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 68.180,53 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 70.150,10 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 70.572,15 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 73.801,49 TL
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 60.344,13 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 62.087,33 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 62.460,87 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 65.319,04 TL
Şube müdürü (Lisans, 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 30.436,16 TL
Memur (Lisans, 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 22.901,67 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 23.563,24 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 23.705,01 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 24.789,73 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04 TL
Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30 TL
Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36 TL
Yüzde 15.41 zamlı: 30.436,16 TL
Bu maaşlar, belirlenen zam oranlarına göre değişiklik gösterebilir ve nihai rakamlar, resmi olarak açıklanacak zam oranlarına göre kesinleşecektir.