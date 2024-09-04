MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Hesaplar sil baştan değişti: Ocak ayında yüzde 15.41’lik zam...

Memurların ve emeklilerin gözü Ocak 2025 zammında. 2025'in Ocak ayında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6 zam ile birlikte enflasyon farkı yansıtılacak. Bu zam, maaşlarda önemli bir artışa yol açacak ve milyonlarca kamu çalışanı ve emekli, alacakları yeni maaşları merakla bekliyor. Peki Ocak ayında memura fark ödemesi olacak mı? En düşük emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte mesleklere göre maaş hesaplamaları...