MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Maaş tahminini değiştiren açıklama geldi: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

Emekli kök aylıklarına yapılacak zamlar sonrası bu emekliye zam döneminde de emekli taban aylığının altında kalacak 3.7 milyon kişi için çalışmalar Ocak ayı içinde tamamlanacak. En düşük emekli maaşı için şu an konuşulan en güçlü rakam 15.000 TL! Böylece bu rakamın altında maaş alan kimse düzenleme sonrası kalmayacak.