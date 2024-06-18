Memurlar, Ocak 2024’te %15 toplu sözleşme zammı almıştı. Temmuz ayında %10 toplu sözleşme zammı olacak. Mayıs ayı enflasyon verisi %3,37 olarak açıklandı, bu veri ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı %6,71 oldu. Şimdi gözler haziran ayı enflasyon farkında. Peki temmuzda memura ne kadar zam yapılacak? En düşüm memur maaşı ne kadar olacak? 2024 memur zammı enflasyon farkı ne kadar? İşte avukat, öğretmen, polis, hemşire, vaiz maaşı zam tutarları…
Memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranları, enflasyon ve refah payı gibi unsurlara bağlı olarak belirlenmektedir. Memur maaş zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran'da açıklanmıştı, şimdi ise gözler 6 aylık orana çevrildi. Peki, Memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç? En düşük memur maaşı ne kadar? En düşük memur emeklisi maaşı kaç TL? İşte, temmuz zamlı memur maaşı tablosu detayları.
Memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç?
Mayıs ayı enflasyonu 3,37 olarak açıklandı. Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin alacağı 5 aylık enflasyon farkı 6,71'e ulaşırken zam oranı ise 17,32 olarak hesaplandı.
Haziran ayı enflasyon verisinin netleşmesi ile birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı nihai zam oranı ortaya çıkacak. Yılın ilk 5 ayında enflasyon yüzde 22.72 gerçekleşti. Merkez Bankası anketinde yer alan yüzde 2.52’lik haziran tahmininin tutması halinde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 26.81 olacak.
Bu durumda memur ve emeklilerine yüzde 10 hakem zammı artı yüzde 9.4 enflasyon farkı dahil kümülatif yüzde 20.34 zam yapılacak. Tahmin ve beklentiler doğrultusunda memur ve memur emeklisi maaş zammının % 20,02 olması bekleniyor.
Temmuzda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Ocak 2024'te yapılan zammın ardından en düşük memur maaşı 32.860 TL'ye yükselmişti. Temmuz ayında % 20'lik zam sonrası en düşük memur maaşı 39.445 TL'ye yükselmesi bekleniyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 14.740 TL'den 17.694 TL'ye yükselmesi ön görülüyor. Böylece en düşük memur maaşı 33 bin 983 liradan 40 bin 895 liraya yükselecek.
En düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz zammı ile birlikte, en düşük memur emeklisinin aylığı da yüzde 12 bin 920 liradan 15 bin 548 liraya çıkacak.
SGK emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Yeni zamla halen 12 bin 920 lira olan işçi emeklisinin aylığı 16 bin 255 liraya, 15 bin lira olan emekli aylığı da 18 bin 872 liraya çıkacak. İktidar 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı ile 17 bin 2 lira olan asgari ücrete ise temmuzda zam yapmayacağını açıklamıştı. İşte yüzde 20 zam yapılması durumunda zamlı memur maaşı tablosu:
Temmuzda şube müdürü ne kadar zam alacak?
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 58.106 TL
Temmuzda şube avukat ne kadar zam alacak?
Avukat maaşı 1/4 56.513 TL olacak
Temmuzda üniversite mezunu memur ne kadar zam alacak?
Memur maaşı (Üniversite Mezunu) 9/1 41.067 TL
Temmuzda vaiz ne kadar zam alacak?
Vaiz maaşı 1/4 49.454 TL olacak.
Temmuzda araştırma görevlisi ne kadar zam alacak?
Araştırma Görevlisi maaşı 7/1 56.873 TL olacak.
Temmuzda uzman öğretmen ne kadar zam alacak?
Uzman Öğretmen maaşı 1/4 52.888 TL olacak.
Temmuzda başkomiser ne kadar zam alacak?
Başkomiser maaşı 1/3 58.419 TL olacak.
Temmuzda öğretmen ne kadar zam alacak?
Öğretmen maaşı 9/1 42.000 TL olacak.
Temmuzda polis ne kadar zam alacak?
Polis Memuru maaşı 8/1 52.865 TL olacak.
Temmuzda hemşire ne kadar zam alacak?
Hemşire maaşı (Üniversite Mezunu) 47.340 TL olacak.