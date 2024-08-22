MEMURA OCAK ZAM FARKLI FORMÜL: En az 43 bin TL olacak! Memur Ocak zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklileri için Ocak ayı zamları, hem enflasyon hem de toplu sözleşme artışlarıyla birlikte belirleniyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri ve piyasa fiyatları, Ocak ayındaki maaşlarda önemli artışlar yaşandığına işaret ediyor. Bu artışlar, özellikle en düşük memur maaşlarının 43 bin liranın üzerine çıkabileceğini gösteriyor. İşte detaylı olarak kimlerin ne kadar maaş alacağına dair bilgiler...

1 / 16 Yaklaşık 6 milyonluk memur ve memur emeklisi, Ocak ayında alacakları zamların olması büyük bir merakla bekleniyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yıl boyunca kaydedilen yüzde 6'lık toplu artış sözleşmesinin yanı sıra, bu zamma eklenecek olan enflasyon farkı, maaşların ne kadar artacağını belirleyecek.

2 / 16 Ocak 2024'te yapılacak zam oranı, yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi için büyük önem taşıyor. Bu zam oranı, toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkıyla belirlenecek.

3 / 16 Geçtiğimiz yıl Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına ek olarak, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon farkı da Ocak ayındaki maaşlara yansıtılacak. Şu anda, bu farkın ne kadar olacağı ve nihai zam oranının ne şekilde belirleneceği, özellikle enflasyon beklentileri ve tahminlerine bağlı olarak merak konusu.

4 / 16 Enflasyon Farkı Nasıl Hesaplanır? Enflasyon farkı hesaplaması, 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 10'u aşması durumunda devreye giriyor. Bu fark, toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 6'lık zamma eklenerek nihai maaş artış oranını belirler. Mevcut tahminler, enflasyon farkı alınacağını gösteriyor ve bu kapsamda üç farklı formül öne çıkıyor:

5 / 16 Merkez Bankası Tahminlerine Göre Formüller Formül 1: 2024 Enflasyonu Yüzde 38 İkinci 6 Aylık TÜFE: Yüzde 10.64 Enflasyon Farkı: Yüzde 0.58 Ocak Zammı: Toplam yüzde 6.62 En Düşük Memur Maaşı: Mevcut 39.205 TL olan maaş, yüzde 6.62 zamla 41.801 TL'ye çıkacak. En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: Mevcut 17.588 TL olan maaş, yüzde 6.62 zamla 18.752 TL'ye yükselecek.

6 / 16 Formül 2: 2024 Enflasyonu Yüzde 42 İkinci 6 Aylık TÜFE: Yüzde 13.84 Enflasyon Farkı: Yüzde 3.49 Ocak Zammı: Toplam yüzde 9.70 En Düşük Memur Maaşı: Yüzde 9.70 zamla 43.008 TL'ye çıkacak. En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: Yüzde 9.70 zamla 19.294 TL'ye yükselecek.

7 / 16 Formül 3: 2024 Enflasyonu Yüzde 43.31 İkinci 6 Aylık TÜFE: Yüzde 14.89 Enflasyon Farkı: Yüzde 4.45 Ocak Zammı: Toplam yüzde 10.71 En Düşük Memur Maaşı: Yüzde 10.71 zamla 43.404 TL'ye çıkacak. En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: Yüzde 10.71 zamla 19.471 TL'ye yükselecek.

8 / 16 En Düşük Memur ve Memur Emeklisi Maaşları Ocak 2024 zammıyla birlikte, en düşük memur maaşı ve en düşük memur emeklisi maaşı önemli ölçüde artacak. Bu maaş artışları, enflasyon oranına göre değişiklik gösterecek.

9 / 16 En Düşük Memur Maaşı: Mevcut 39.205 TL olan en düşük memur maaşı, yüzde 6.62 zamla 41.801 TL'ye, yüzde 9.70 zamla 43.008 TL'ye, ve yüzde 10.71 zamla 43.404 TL'ye yükselebilir.

10 / 16 En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: Mevcut 17.588 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı, yüzde 6.62 zamla 18.752 TL'ye, yüzde 9.70 zamla 19.294 TL'ye, ve yüzde 10.71 zamla 19.471 TL'ye çıkabilir.

11 / 16 Örnek Memur Maaşları Ocak 2024 zammı ile birlikte çeşitli pozisyonlarda görev yapan memurların maaşları şu şekilde artabilir: Şube Müdürü (Üniversite Mezunu, 1/4) Mevcut Maaş: 59.467 TL Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 63.403 TL Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 65.235 TL Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 65.835 TL Memur (Üniversite Mezunu, 9/1) Mevcut Maaş: 40.817 TL Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 43.519 TL Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 44.776 TL Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 45.188 TL

12 / 16 Uzman Öğretmen (1/4) Mevcut Maaş: 52.568 TL Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 56.048 TL Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 57.667 TL Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 58.198 TL Başkomiser (3/1) Mevcut Maaş: 58.338 TL Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 62.199 TL Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 63.996 TL Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 64.586 TL

13 / 16 Uzman Doktor (1/4) Mevcut Maaş: 97.836 TL Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 104.312 TL Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 107.326 TL Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 108.314 TL

14 / 16 Örnek Memur Emeklisi Maaşları Memur emeklilerinin maaşları da Ocak zammı ile birlikte önemli ölçüde artacak: Müsteşar (1/1) Mevcut Maaş: 63.947 TL Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 68.180 TL Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 70.150 TL Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 70.795 TL Genel Müdür (1/1) Mevcut Maaş: 56.597 TL Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 60.344 TL Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 62.087 TL Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 62.658 TL

15 / 16 Memur (Lisans Mezunu, 1/4) Mevcut Maaş: 21.479 TL Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 22.901 TL Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 23.563 TL Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 23.780 TL Öğretmen (1/4) Mevcut Maaş: 26.372 TL Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 28.118 TL Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 28.930 TL Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 29.196 TL