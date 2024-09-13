Memurun maaş zammı netleşiyor! 6 aylık fark ile çift haneli zam oluştu: En az 43.357 TL maaş...

Mevcut durumda en düşük memur maaşı 39 bin 205 lira olarak belirlenmişken, Ocak ayında yapılacak yüzde 9.31'lik artışla birlikte bu maaş 42 bin 855 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 588 lira, Ocak artışının yüzde 9.31 olarak gerçekleşmesi halinde 19 bin 225 liraya çıkacak.