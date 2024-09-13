Memurun maaş zammı netleşiyor! 6 aylık fark ile çift haneli zam oluştu: En az 43.357 TL maaş...

Ocak 2024 zamları için yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi, enflasyon farkının belirlenmesini merakla bekliyor. Bu zam oranı, Toplu Sözleşme kapsamında yapılacak artışla beraber, 6 aylık enflasyon farkıyla belirlenecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2023 yılının ikinci yarısındaki enflasyon beklentileri, bu zammın belirlenmesinde kritik rol oynuyor.
Memurlar ve memur emeklileri, 2025 yılına yeni maaş düzenlemeleriyle başlayacak. Ocak ayında yapılacak maaş artışında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6 oranında bir zam yapılacak. Ayrıca, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 10'u aşan kısmı kadar bir fark ödenecek.
OVP ve 2025 Maaş Artışları: Yeni Tahminler ve Hesaplamalar
Geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 41.5 olarak belirledi. Bu tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci yarısında enflasyon oranının yüzde 13.44 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Bu durumda, memurlara ve memur emeklilerine yapılacak Ocak artışıyla birlikte, enflasyon farkı yüzde 3.13 olarak belirlenecek ve Ocak zammı toplamda yüzde 9.31'e ulaşabilecek.
Mevcut durumda en düşük memur maaşı 39 bin 205 lira olarak belirlenmişken, Ocak ayında yapılacak yüzde 9.31'lik artışla birlikte bu maaş 42 bin 855 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 588 lira, Ocak artışının yüzde 9.31 olarak gerçekleşmesi halinde 19 bin 225 liraya çıkacak.
Anket Sonuçları ve Alternatif Tahminler
Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 43.14 olarak tahmin ediliyor. Bu durumda, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 14.76 olacak.
Bu tahmine göre, memurlar ve memur emeklileri yüzde 4.33 oranında bir enflasyon farkı alacak ve Ocak zammı yüzde 10.59'a ulaşacak. Bu senaryoda, en düşük memur maaşı 43 bin 357 liraya, memur emeklisi aylığı ise 19 bin 450 liraya yükselecek.
Güncel Maaşlar ve Artış Oranları
Aşağıda, memur maaşları ve memur emeklileri için mevcut maaşlar ve tahmini Ocak artışları yer almaktadır:
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: Mevcut maaş 59.467 TL, yüzde 10.59 artışla 65.764,56 TL
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: Mevcut maaş 40.817 TL, yüzde 10.59 artışla 45.139,52 TL
Uzman Öğretmen 1/4: Mevcut maaş 52.568 TL, yüzde 10.59 artışla 58.134,95 TL
Öğretmen 1/4: Mevcut maaş 47.433 TL, yüzde 10.59 artışla 52.456,15 TL
Başkomiser 3/1: Mevcut maaş 58.338 TL, yüzde 10.59 artışla 64.515,99 TL
Polis Memuru 8/1: Mevcut maaş 52.816 TL, yüzde 10.59 artışla 58.409,21 TL
Uzman Doktor 1/4: Mevcut maaş 97.836 TL, yüzde 10.59 artışla 108.196,83 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: Mevcut maaş 47.909 TL, yüzde 10.59 artışla 52.982,56 TL
Mühendis 1/4: Mevcut maaş 60.663 TL, yüzde 10.59 artışla 67.087,21 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: Mevcut maaş 42.313 TL, yüzde 10.59 artışla 46.793,95 TL
Profesör 1/4: Mevcut maaş 86.378 TL, yüzde 10.59 artışla 95.525,43 TL
Araştırma Görevlisi 7/1: Mevcut maaş 57.243 TL, yüzde 10.59 artışla 63.305,03 TL
Vaiz 1/4: Mevcut maaş 49.582 TL, yüzde 10.59 artışla 54.832,73 TL
Avukat 1/4: Mevcut maaş 57.028 TL, yüzde 10.59 artışla 63.067,27 TL
Memur Emeklileri için Maaşlar
Müsteşar 1/1: Mevcut maaş 63.947,22 TL, yüzde 10.59 artışla 70.719,23 TL
Genel Müdür 1/1: Mevcut maaş 56.597,38 TL, yüzde 10.59 artışla 62.591,04 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4): Mevcut maaş 26.372,20 TL, yüzde 10.59 artışla 29.165,02 TL
Memur (Lisans - 1/4): Mevcut maaş 21.479,71 TL, yüzde 10.59 artışla 23.754,41 TL
Öğretmen (1/4): Mevcut maaş 26.372,20 TL, yüzde 10.59 artışla 29.165,02 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4): Mevcut maaş 37.165,47 TL, yüzde 10.59 artışla 41.101,29 TL
Başkomiser (1/4): Mevcut maaş 27.046,63 TL, yüzde 10.59 artışla 29.910,87 TL
Polis Memuru (1/4): Mevcut maaş 26.594,78 TL, yüzde 10.59 artışla 29.411,17 TL
Hemşire (Lisans - 1/4): Mevcut maaş 26.372,20 TL, yüzde 10.59 artışla 29.165,02 TL
Mühendis (1/4): Mevcut maaş 26.372,20 TL, yüzde 10.59 artışla 29.165,02 TL
Teknisyen (Lise - 1/4): Mevcut maaş 18.933,32 TL, yüzde 10.59 artışla 20.938,36 TL
Pratisyen Hekim (1/4): Mevcut maaş 46.131,31 TL, yüzde 10.59 artışla 51.016,62 TL
Profesör (1/4): Mevcut maaş 50.482,90 TL, yüzde 10.59 artışla 55.829,04 TL
İmam-Hatip: Mevcut maaş 26.372,20 TL, yüzde 10.59 artışla 29.165,02 TL
Avukat (1/4): Mevcut maaş 26.372,20 TL, yüzde 10.59 artışla 29.165,02 TL