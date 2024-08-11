AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bu ayki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 20 Ağustos 2024 tarihinde olacak. Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da ilan ediliyor.