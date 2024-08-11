Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. Bu ayki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 20 Ağustos 2024 tarihinde olacak. Peki Merkez Bankası bu ayki faiz kararı ne olacak, faizi düşürecek mi, sabit mi bırakacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), geçen ayki son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu. Gözler TCMB’nin bu ayki faiz toplantısında. İşte, TCMB Ağustos PPK toplantı tarihi...
AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bu ayki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 20 Ağustos 2024 tarihinde olacak. Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da ilan ediliyor.
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLACAK?
Merkez Bankası faiz kararı 20 Ağustos Salı günü yapılan Para Politikası Kurulu PPK toplantısı sonrasında belli olacak. TCMB’nin bir önceki toplantıda olduğu gibi faizi sabit tutması bekleniyor.
TCMB TEMMUZ AYI FAİZ KARARI
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.
Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin bir zayıflama kaydettiği belirtilen duyuruda, "Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI
PPK toplantısı sonrası yapılan duyurularda Merkez Bankası faiz kararları; Ocak ayı %45, Şubat ayı %45, Mart ayı %50, Nisan ayı %50, Mayıs ayı %50 ve Haziran ayı da %50 olarak açıklanmıştı.
Merkez Bankası PPK toplantıları önümüzdeki dönemlerde şu günlerde gerçekleşecek:
20 Ağustos 2024
19 Eylül 2024
17 Ekim 2024
21 Kasım 2024
26 Aralık 2024