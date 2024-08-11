|
Özgün

TCMB Ağustos PPK toplantı tarihi

11:32 - 11/08/2024 dimanche
Yeni Şafak
<p>Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?&nbsp;</p>
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. Bu ayki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 20 Ağustos 2024 tarihinde olacak. Peki Merkez Bankası bu ayki faiz kararı ne olacak, faizi düşürecek mi, sabit mi bırakacak?

1/ 6

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), geçen ayki son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu. Gözler TCMB’nin bu ayki faiz toplantısında. İşte, TCMB Ağustos PPK toplantı tarihi...

2/ 6

AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bu ayki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 20 Ağustos 2024 tarihinde olacak. Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da ilan ediliyor.

3/ 6

MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 20 Ağustos Salı günü yapılan Para Politikası Kurulu PPK toplantısı sonrasında belli olacak. TCMB’nin bir önceki toplantıda olduğu gibi faizi sabit tutması bekleniyor.

4/ 6

TCMB TEMMUZ AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin bir zayıflama kaydettiği belirtilen duyuruda, "Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

5/ 6

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI

PPK toplantısı sonrası yapılan duyurularda Merkez Bankası faiz kararları; Ocak ayı %45, Şubat ayı %45, Mart ayı %50, Nisan ayı %50, Mayıs ayı %50 ve Haziran ayı da %50 olarak açıklanmıştı.

6/ 6

Merkez Bankası PPK toplantıları önümüzdeki dönemlerde şu günlerde gerçekleşecek:

20 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

21 Kasım 2024

26 Aralık 2024

#Merkez Bankası
#TCMB
#faiz kararı
il y a 21 heures
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?