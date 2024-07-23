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Merkez Bankası yeni oranı paylaştı! Emeklinin Ocak zam hesaplamasına revize geldi: 12.500 TL maaş alanlar...

09:34 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 09:36 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Emeklinin Temmuz maaş zammının belli olmasının ardından fark ödemeleri de netleşti. Gözler Ocak zammı için gelecek tahminlere çevrildi. En düşük emekli aylığını artıran düzenleme yasalaşma sürecinde ilerlerken, Ocak ayındaki zamlar için enflasyon tahminleri de şekillenmeye başladı. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar öngörülüyor? İşte güncel tahminler...

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Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ekonomistlerle yapılan bu ankette, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42.95'e geriledi. Bu tahminin maaşlara nasıl yansıyacağı da netleşti. Peki güncel enflasyon tahmini yüzde kaç çıktı? İşte yeni hesaplamalar...

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MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNİ YAYIMLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,95 oldu.


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Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

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Buna göre, geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi.

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TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi.

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SGK EMEKLİ MAAŞ FARKI DUYURUSU

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecek.

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Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Merkez Bankası'nın Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.95'e geriledi. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.60 olacak.

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Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları bu ay yüzde 24.73 artırıldı. Bu tahmine göre, 2025 yılına yüzde 14.60 maaş zammıyla başlayacaklar.

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Bu tahmin, memurların ve memur emeklilerinin Ocak 2025 zammı için de ipuçları veriyor.

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Fark Var Mı?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında, memurların ve memur emeklilerinin maaşına Ocak'ta yüzde 6 zam yapılacak. Ayrıca, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10'u aşarsa, aşan kısım kadar fark verilecek.

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Eğer 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 14.60 çıkarsa, memur emeklileri Ocak ayında yüzde 4.18 enflasyon farkı alabilecekler.

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Böylece yüzde 6'lık zam oranı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.18'e ulaşacak. Kesin zam oranı Ocak başında belli olacak.

#SSK
#Bağkur
#Merkez Bankası
#emekli maaş zammı
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