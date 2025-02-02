MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sınavı ne zaman?

2025 MSÜ sınavı başvuruları, 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapıldı. Bu tarih aralığını kaçıran adaylar için geç 30 Ocak 2025 Perşembe günü geç başvuru imkanını elde etti. Başvuru takvimin sona ermesiyle birlikte sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan sınav tarihini araştırırken bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, MSÜ 2025 sınavı ne zaman? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

1 /9 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları, 2-27 Ocak 2025 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilmiştir. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 30 Ocak 2025 olarak belirlendi. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sınavı ne zaman?

2 /9 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR? MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. MSÜ sınav giriş belgesi adayların sınav günü yanında bulundurması gereken belgelerden biri. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

3 /9 MSÜ 2025 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

4 /9 MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK? Saat 10.15'te başlayacak olan MSÜ sınavda, adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan 120 soru için 165 dakika süre verilecek. Sınav, 13.00'te sona erecek.

5 /9 MSÜ’YE BAŞVURANLAR YKS SINAVINA GİRECEK Mİ? 2025-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) başvuru yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.

6 /9 2025 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Takvime göre, 2025 MSÜ sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihine ilan edilecek.

7 /9 MSÜ 2024 YILI ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ TABAN PUANLARI MSÜ 2025 taban puanları henüz belli olmadı. Geçen yıl MSÜ taban puanları şu şekilde olmuştu:

8 /9