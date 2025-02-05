Nevşehir Valiliği etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Kar yağışın etkisini sürdürmesi beklenen Nevşehir'de yarın da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe günü kar tatili oldu mu? Nevşehir Valiliği açıklaması haberimizde.
Yarın okullar tatil mi, Nevşehir'de yarın (6 Şubat) okul var mı? soruları veli ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde bugünden itibaren düşmeye başlarken, kar yağışı uyarısı geldi. Peki, yarın Nevşehir'de okullar tatil edilecek mi?
NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
5 Şubat Çarşamba günü için Nevşehir Valiliğinden tatil duyurusu yapıldı.Taşımalı eğitime1 gün ara verildi.
NEVŞEHİR'DE YARIN (6 ŞUBAT) OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Nevşehir'de 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İl valilikleri yada kaymakamlıklardan açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde güncellenecektir.
19 İLE SARI KODLA KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde beklenen kuvvetli kar yağışı için uyarıda bulundu. İlgili bölgelerde buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışları, Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde, Nevşehir'in doğu, Malatya'nın ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olacak.
Batı Karadeniz'deki kar yağışları, yarın öğleden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli görülecek.
Buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.