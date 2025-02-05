Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdi. Sıcaklık mevsim normallerinin de altına düştü. Birçok ilde kar yağışı etkili olurken Meteoroloji’den Niğde ve Bayburt için yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Kar yağışı sonrası bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Peki Niğde ve Bayburt’ta okullar tatil mi? Niğde Valiliğinden 6 Şubat Perşembe günü için kar tatili açıklaması geldi mi? Yarın Bayburt’ta okul var mı, tatil edildi mi? İşte detaylar.

1 /6 Sibirya soğukları yurt genelinde etkili oluyor. Hava sıcaklıkları 6-10 derece arasında düştü. Birçok ilde kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 19 ilde kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Niğde, Bayburt, Zonguldak, Bayburt, Bartın ve Düzce illeri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Okul tatil açıklaması ya valiliklerden ya da kaymakamlıklarda gelmekte. Peki yarın okullar tatil mi? Niğde ve Bayburt'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi mi?

2 /6 Niğde’de yarın okullar tatil mi? Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Niğde’de okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Ancak Niğde Valiliği'nden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Niğde’de okulların tatil olması hakkında resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

3 /6 Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Perşembe ve Cuma günü kar yağışı devam edecek. Verilere göre Niğde merkezde hava durumu Cumartesi ve Pazar günleri parçalı bulutlu olacak. Öte yandan Niğde Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), yoğun kar yağışına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

4 /6 Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu tahminlerine göre, 6 Şubat 2025 Perşembe günü kar yağışı devam ederken sıcaklığın eksi 3 derece olması bekleniyor. 7 Şubat 2025 Cuma günü hafif kar yağışıyla birlikte sıcaklık eksi 2 dereceye yükselecek.

5 /6 Bayburt’ta yarın okullar tatil mi? Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye'de hava sıcaklıklarının hızla düşmesine ve kar yağışlarına neden oldu. 6 Şubat Perşembe günleri yurdun pek çok noktasında yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının beklendiği iller arasında Bayburt da yer almakta. Bayburt’ta 6 Şubat için okulların tatil edildiğine dair bir açıklama henüz yok.