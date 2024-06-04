Son dakika haberi: Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Maaşlar Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranına göre güncellenecek. TÜİK'in bugün açıkladığı Mayıs ayı enflasyonu, Temmuz zammı öncesinde en kritik veri olarak öne çıktı. Tüm emekliler ile öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis gibi mesleklerde yeni maaşlar hesaplandı. İşte en düşük emekli maaşı formülü ve memurlara yönelik maaş tablosu…
Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı, yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Ocak 2024 döneminde, tüm emekli ve memurların maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Bugün, emekli ve memur maaşı hesaplamaları için yeni bir açıklama geldi. Milyonlarca kişi için hesaplamalar başladı. Peki, Temmuz ayında kim ne kadar maaş alacak? Detaylar haberimizde…
MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE Mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37 arttı. Yıllık bazda ise oran yüzde 75,45 oldu. Ekonomi yönetiminin yıl başından bu yana işaret ettiği dezenflasyon sürecinin bu aydan itibaren başlaması bekleniyor.
Böylece emekli ve memur zammının kesinleşmesine sadece 1 veri kaldı. 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyonunun duyurulması ile 16 milyon emekli, 4 milyon memur refah payı ve seyyanen zam olmadan yeni maaşlarını öğrenmiş olacak.
5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
İlk 4 ay için enflasyon yüzde 18,72 olmuştu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda artışı ceplerine koymuştu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil yüzde 13,56’lık zammı garantilemişti.
Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrasında kesinleşen zam oranları şöyle oldu:
• 5 aylık enflasyon: Yüzde 22.72
• 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22.72
• 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6.72
• 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
• 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17.4
KESİN ZAM İÇİN İPUCU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı veriler ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 25,46 gelmesi bekleniyor. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammını yansıtıyor. Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme dahil hesap yapıldığında zam oranının yüzde 20,02 gelmesi bekleniyor.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI (5 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAM)
Memur: 32.860 liradan - 38.577 liraya,
Bekar memur: 30.372 liradan - 35.656 liraya,
Memur emeklisi: 14.740 liradan - 17.304 liraya yükseldi.
Temmuz ayında yüzde 20,02’lik artış sonrası en düşük memur maaşının 39.438 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor. Ortalama memur maaşları da Temmuz'da 44.000 – 44.500 TL seviyesine yükselecek. Bekar bir memurun şu an aldığı 30.372 liralık maaşı da 6 ayın sonunda 36.452 lira olacak. En düşük memur emekli maaşının da 17.690 TL’yi bulması bekleniyor.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞINDA YENİ RAKAMLAR
Yüzde 22,72'lik artış ile yeni maaşlar şöyle oldu:
Bağ-Kur (Esnaf): 10.178 TL -12.490 TL
• Bağ-Kur (Tarım): 8.089 TL - 9.927 TL
• SSK (2000 öncesi): 11.367 TL - 13.949 TL
• SSK (2000 sonrası): 7.047 TL - 8.648 TL
Not: 10.000 liranın altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA FORMÜL
Şu an 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli kök aylık rakamının da Temmuz ayı ile güncellenmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı için birçok formül konuşuluyor. Ancak en düşük kök aylıkların 6 aylık enflasyon oranı kadar artması ve geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi refah payı da eklenerek rakamın belirlenmesi en öne çıkan formül arasında yer alıyor. Bu yıl refah payının daha düşük bir oranda tutulması ihtimali bulunurken rakamın ise 12.500 TL ile 15.000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.
İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)
• ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL - 58.106 TL
• MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL - 41.067 TL
• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL - 52.888 TL
• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL - 47.723 TL
• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL - 58.419 TL
• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL - 52.865 TL
• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL - 66.567 TL
• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL - 47.340 TL
• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL - 59.307 TL
• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL - 42.140 TL
• PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL - 86.181 TL
• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL - 56.873 TL
• VAİZ 1/4 - 41.205 TL - 49.454 TL
• AVUKAT 1/4 - 47.087 TL - 56.513 TL
MEMUR EMEKLİ MAAŞ TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)
• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL - 64.316 TL
• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL - 56.926 TL
• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL - 22.339 TL
• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL - 17.489 TL
• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL - 26.491 TL
• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL - 37.505 TL
• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL - 26.491 TL
• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL - 26.491 TL
• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL - 26.491 TL
• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL - 26.525 TL
• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL - 19.044 TL
• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL - 39.151 TL
• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 45.989 TL
• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.491 TL
• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.491 TL