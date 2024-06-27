Acil bir durumda, en yakın nöbetçi eczaneyi bulmak için saatlerce aramanıza gerek yok. Zira, nöbetçi eczane uygulaması ile Türkiye’nin hangi şehrinde olursanız olun adresinize en yakın eczaneyi, adresi, telefon bilgilerine anında ulaşabilirsiniz. Bugün İstanbul’da nöbetçi eczaneler hangileri, kim olduğunu bu haberimizden takip edebilirsiniz.