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İstanbul nöbetçi eczaneleri 27 Haziran 2024 Perşembe

11:18 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:26 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
<p>İstanbul nöbetçi eczaneleri: Bugün hangi eczane nöbetçi?</p>
İstanbul nöbetçi eczaneleri: Bugün hangi eczane nöbetçi?

İstanbul nöbetçi eczaneleri listesi bu haberimizde yer almakta. Nöbetçi eczaneler uygulaması, acil ilaç ihtiyacı duyan kişilerin en yakın nöbetçi eczaneyi kolayca bulmasına yardımcı olan mobil uygulamalardır. İstanbul'da bugün, 27 Haziran 2024 Perşembe günü nöbetçi eczaneleri merak konusu. Peki bugün hangi eczane nöbetçi? Bugün istanbul Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Bakırköy, Sultanbeyli, Kadıköy nöbetçi eczane nerede? İşte 27 Haziran 2024 Perşembe en yakın nöbetçi eczane isimleri adresleri telefon bilgileri.

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Acil bir durumda, en yakın nöbetçi eczaneyi bulmak için saatlerce aramanıza gerek yok. Zira, nöbetçi eczane uygulaması ile Türkiye’nin hangi şehrinde olursanız olun adresinize en yakın eczaneyi, adresi, telefon bilgilerine anında ulaşabilirsiniz. Bugün İstanbul’da nöbetçi eczaneler hangileri, kim olduğunu bu haberimizden takip edebilirsiniz.

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