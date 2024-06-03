Ödeme miktarı kuruşu kuruşuna yenileniyor! Dul ve Yetim, Evde Bakım, 65 Yaş Aylığı ve Engelli maaşına yeni zam oranı...

Sosyal yardım ödemelerinde Temmuz ayında ne kadar artış yaşanacağı merak ediliyor. Emekli ve memur maaşlarında yaşanacak artışın yanı sıra, dul ve yetim aylığı, evde bakım ve engelli maaşlarında yaşanacak değişimlerde merak ediliyor. TÜİK tarafından Mayıs ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Hal böyle olunca maaşlara yönelik hesaplamalar da hız kesmeden başladı. Peki engelli maaşı, evde bakım, dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?
"Engelli maaşı, evde bakım, dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında sayılı günler kala emekli maaşları ve sosyal yardım ödemelerindeki değişim için hesaplamalar sürüyor. İşte güncel oranlar işe yeni maaş hesaplamalar...
ENFLASYON VERİLERİ NETLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı.
Buna göre; Enflasyon mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 75,45'e yükseldi.
Temmuz ayında memurların ve emeklilerin yanı sıra sosyal destek alan kişilerin geliri de artacak. Memur maaş katsayısındaki artış, birçok sosyal destek ödemesine yansıyacak. Bu artıştan, yaşlılar, engelliler, hastalar, bakıma muhtaç kişiler ve aileleri olumlu şekilde etkilenecek.
65 yaş aylığı için sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halihazırda 3 bin 504 lira aylık ödeme yapılıyor. Bu tutarın %13.56 artışla 3 bin 980 liraya, %19.94 artışla ise 4 bin 203 liraya çıkacağı öngörülüyor. Bu destekten yararlanabilmek için bakılan kişi başına gelir şartı, eğer asgari ücrete ara zam yapılmazsa 5 bin 667 lira olarak uygulanmaya devam edecek.
Evde bakım aylığı için bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 7 bin 608 lira tutarındaki destek de artış gösterecek. %13.56 artışla 8 bin 640 lira, %19.94 artışla ise 9 bin 125 lira seviyesine yükselecek. Bu destekten yararlanabilmek için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı, mevcut asgari ücrete göre 11 bin 334 lira 75 kuruş olarak belirlenmiş durumda.
Engelli aylığı için %40-69 engeli olanlara ödenen aylık 2 bin 797 lira tutarındaki ödeme, %13.56 artışla 3 bin 177 liraya, %19.94 artışla ise 3 bin 355 liraya yükselecek. Yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da %13.56 artışla 4 bin 765 lira, %19.94 artışla ise 5 bin 33 liraya çıkacak. Bu aylıklardan yararlanabilmek için mevcut asgari ücrete göre hane içinde kişi başına düşen gelirin 5 bin 667 liradan az olması gerekiyor. Asgari ücrette bu yıl başka artış olmazsa, 2025'e kadar bu gelir sınırı değişmeyecek.
Engelli yakını aylığı ise 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 2 bin 797 lira tutarındaki ödeme, %13.56 artışla 3 bin 177 liraya, %19.94 artışla ise 3 bin 355 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin 5 bin 667 liradan az olması şart.
Hastalara nakdi yardım ise Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 7 bin 608 lira tutarındaki yardımın %13.56 artışla 8 bin 640 lira, %19.94 artışla ise 9 bin 125 liraya yükselmesi bekleniyor.
Ailelere çocuk desteği olarak verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de artış gösterecek. Örneğin, okul öncesi çocuklar için 3 bin 614 lira olan ödeme %13.56 artışla 4 bin 104 liraya, %19.94 artışla ise 4 bin 334 liraya çıkacak. Benzer şekilde, ilköğretimden yükseköğretime kadar olan destek miktarlarında da artışlar öngörülüyor. Ortaöğrenim seviyesinde olan ve okula devam etmeyenler için yapılan ödeme, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de artacak.
65 yaş aylığı için mevcut tutar 3.504,84 lira iken, %13.56 artışla 3.980,10 liraya, %19.94 artışla ise 4.203,71 liraya çıkacak.Evde bakım desteği mevcut tutarı 7.608,71 lira iken, %13.56 artışla 8.640,45 liraya, %19.94 artışla ise 9.125,89 liraya yükselecek.
Kronik hastalık yardımı mevcut tutarı 7.608,71 lira iken, %13.56 artışla 8.640,45 liraya, %19.94 artışla ise 9.125,89 liraya çıkacak. Engelli yakını aylığı için mevcut tutar 2.797,80 lira iken, %13.56 artışla 3.177,18 liraya, %19.94 artışla ise 3.355,68 liraya yükselecek.
Engelli aylığı %40-69 arasındaki engellilere verilen aylık mevcut tutarı 2.797,80 lira iken, %13.56 artışla 3.177,18 liraya, %19.94 artışla ise 3.355,68 liraya çıkacak. %70 ve üstü engellilere yapılan ödemeler de artacak; mevcut tutarı 4.196,70 lira iken, %13.56 artışla 4.765,77 liraya, %19.94 artışla ise 5.033,52 liraya çıkacak.
Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında verilen ödemeler de artacak. Örneğin, okul öncesi çocuklar için mevcut tutar 3.614,13 lira iken, %13.56 artışla 4.104,21 liraya, %19.94 artışla ise 4.334,79 liraya çıkacak.
İlköğretimden yükseköğretime kadar olan destek miktarlarında da benzer artışlar öngörülüyor. Ortaöğrenim seviyesinde olan ve okula devam etmeyenler için yapılan ödeme, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de artacak.