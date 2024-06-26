Özel Güvenlik Sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların bilgi ve becerilerini değerlendirmek için yapılan bir sınavdır. Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı 29 Haziran 2024 Cumartesi yapılacak. Peki Özel Güvenlik Sınavı kaç dakika sürecek? ÖGG sınavı saat kaçta başlacak kaçta bitecek? İşte detaylar.
ÖGG sınavı iki aşalı bir sınavdır. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, ilk defa özel güvenlik görevlisi olmak isteyen tüm adaylar için zorunludur. Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı da, daha önce özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmış ve görev süreleri biten kişilerin görevlerine devam edebilmeleri için zorunludur. Peki ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG sınavı saat kaçta başlacak kaçta bitecek? Özel Güvenlik Sınavı kaç dakika sürecek?
ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı talimatı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. 2024 ÖGG sınavı 29 Haziran 2024 Cumartesi gerçekleştirilecek.
ÖGG SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı ise 29 Haziran 2024 Cumartesi yapılacak, sınav saat 10.00'da başlayacak.
ÖGG SINAV SÜRESİ NE KADAR, KAÇ SORU SORULACAK?
Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.
ÖGG SINAVI KAÇ SORU KAÇ PUAN?
Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere
değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.
SİLAH FARKI SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?
Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.
ÖZEL GÜVENLİK SINAVINDA HANGİ KONULARDA SORULAR SORULMAKTA?
Her iki sınavda da genel olarak aşağıdaki konulardan sorular sorulmaktadır:
Özel Güvenlik Görevlilerinin Temel Bilgileri
Güvenlik Hukuku ve Mevzuatı
Güvenlik Teşkilatı ve Görevleri
İlk Yardım ve Acil Durum Yönetimi
Yangınla Mücadele ve Tahliye İşlemleri
Kargaşa ve Huzursuzluk Durumlarında Görev Yürütme
Güvenlik Sistemleri ve Teknolojisi
Silahlı Güvenlik Görevlileri için Ek Bilgiler (Sadece Yenileme Eğitimi Sınavı için)