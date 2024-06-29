ÖGG sınavı iki aşalı bir sınavdır. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, ilk defa özel güvenlik görevlisi olmak isteyen tüm adaylar için zorunludur. Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı da, daha önce özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmış ve görev süreleri biten kişilerin görevlerine devam edebilmeleri için zorunludur. Peki ÖGG sınavı saat kaçta başlacak kaçta bitecek? Özel Güvenlik Sınavı kaç dakika sürecek? Peki ÖGG soru ve cevap anahtarları yayınlandı mı? 109.Dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanır?