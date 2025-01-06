2025 yılı Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitecek?

2025 yılı için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvimi ve kılavuzu paylaşıldı. Buna göre yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek, ve iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.



