Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin mazeret nedeniyle yer değiştirme başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek, ve iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 MEBBİS yer değiştirme takvimi.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 2025 Yılı Yönetici Görevlendirme ve Öğretmen Yer Değiştirme Takvimleri yayımlandı. Peki Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman? Öğretmen mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEBBİS yer değiştirme takvimi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin mazeret nedeniyle yer değiştirme taleplerine yönelik başvuru ve atama tarihi, ve diğer aşamalara dair tarihlerin olduğu bir duyuru yaptı.
2025 yılı Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitecek?
2025 yılı için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvimi ve kılavuzu paylaşıldı. Buna göre yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek, ve iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.
Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ön başvurusu onaylanan öğretmenler ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihi yapabilecek. Atamalarsa 16 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek.
Başvurular değerlendirilirken görev süresi hesaplamada 28 Şubat 2025 tarihi esas alınırken,. ataması gerçekleşen öğretmenler 17 Ocak 2025 itibarıyla ayrılma işlemlerine başlayabilecek.
Öğretmenlerin yer değiştirme mazereti kapsamına giren durumlarsa aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olan mazeret olarak paylaşıldı.
ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYIN