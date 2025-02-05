Okul tatili haberleri öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Meteorolojik verilere göre Trabzon, Malatya, Tunceli, Tokat, Ordu, Giresun, Nevşehir de olumsuz hava koşullarının yaşanacağı belirtildi. Bu değerlendirmeler üzerine Valilik tarafından okulların tatil olup olmadığına yönelik açıklama merak konusu oldu. Peki Malatya’da okullar tatil mi? Ordu, Trabzon, Giresun, Tokat’ta bugün okul tatil mi, Valilikten tatil açıklaması geldi mi? İşte detaylar.
Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu illerde okuların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Meteoroloji son tahmini verilerine göre, kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu. Peki 5 Şubat Çarşamba okullar tatil olacak mı? Hangi iller ve ilçelerde okullar tatil olacak? Trabzon, Malatya, Tunceli, Tokat, Ordu, Giresun, Nevşehir’de okullar tatil mi? İşte MEB ve il valilikleri tarafından yapılan son dakika kar tatili açıklamaları...
Trabzon’da okullar tatil mi?
Trabzon için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Trabzon Valiliğinden okul tatili haberi geldiğinde detaylar burada yer alacaktır.
Malatya’da okular tatil mi?
Bugün ve yarın Malatya’da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz valilik tarafından açıklama gelmedi.
Tunceli’de okullar tatil mi?
Tunceli Valiliğinden okul tatiline ilişkin bir açıklama gelmedi. Valilikten bugün ve yarın için okul tatili haberi geldiğinde detaylar burada yer alacaktır.
Tokat’ta okullar tatil mi?
Kar tatili kararları, her ilin kendi hava koşulları ve ulaşım durumuna göre ilgili valilikler tarafından belirleniyor. Tokat Valiliğinden okulların tatil edildi edilmediğine ilişkin henüz bir açıklaması yok.
Ordu’da okullar tatil mi?
Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği için tatil kararı alınması gündemde. Ordu Valiliğinden okul tatili haberi geldiğinde detaylar burada yer alacaktır.
Giresun’da okullar tatil mi?
5 Şubat Çarşamba günü için Gireun Valiliğinden tatil duyurusu yapılmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.
Malatya’da okullar tatil mi?
Meteoroloji’nin uyarıları sonrası Malatya merkez ve ilçelerde okullar tatil edilecek mi? sorusuna yanıt aranıyor. Malatya’da okul tatiline ilişkin valilikten henüz bir açıklama gelmedi.