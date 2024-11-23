İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kara hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar yollarda kaldı.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de lapa lapa kar yağışı etkili oluyor.





Kara hazırlıksız yakalanan kimi sürücüler yolda kaldı, kimisi de yolda kayma riskine karşı kar yağışı dinene kadar bekledi.





Yolda aracıyla bekleyen bir vatandaş, " Yolda kalmadım korktuğum için yolda bekliyorum. Araç kendi kendine kayınca tedirgin oldum. Bu yolu çıkar mı çıkmaz mı bilemedim açıkçası" dedi.





Başka bir vatandaş, "Yolda kaldım. Arabada çocuk olmasa problem olmazdı ama kar yağışını beklemiyordum" dedi.





Öte yandan, Pendik Belediyesi ekipleri kar yağışı nedeniyle yollarda çalışma yapıyor.