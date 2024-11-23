Birçok ilde sağanak yağış ve kar yağışının etkili olması ile "Okullar tatil olacak mı" sorusu akıllara geldi. Hafta sonu İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji'nin tahminine göre yağışlı geçecek hafta sonunun ardından Pazartesi günü havaların nasıl olacağı, hangi illerde okulların tatil edileceği merak kazandı. Pazartesi okullar tatil edilecek mi? İşte MEB son dakika açıklamaları ile 25 Kasım Pazartesi kar tatili olacak iller...
Meteoroloji verilerine göre, bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi öğle saatlerinden itibaren hızla düşeceği ve İstanbul genelinde 8-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Kar yağışının birçok ilde etkili olması ile okulların tatil olup olmayacağı şimdiden merak kazandı. Peki, 25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İşte konuya ilişkin son dakika yapılan açıklamalar...
PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkisini sürdüreceği illerde Pazartesi günü okulların tatil edilmesi bekleniyor. Hangi ilde okulların tatil edileceği ilgili ilin valilikleri tarafından açıklanmaktadır. 25 Kasım 2024 Pazartesi günü için kar tatili olduğu bildirilen bir il şuanda bulunmuyor. Konuyla ilgili güncel bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.
İSTANBUL'DA YILIN İLK KARI GÖRÜLDÜ
İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olan Aydos'ta etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi. Kar yağışı, özellikle Aydos Ormanı ve çevresinde etkisini gösterdi. Bölge beyaz bir örtüye bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kar yağışı öğle saatlerinden itibaren başladı. Aydos Ormanı'nın karla kaplı manzarası gözler önüne serildi.
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kara hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar yollarda kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de lapa lapa kar yağışı etkili oluyor.
Kara hazırlıksız yakalanan kimi sürücüler yolda kaldı, kimisi de yolda kayma riskine karşı kar yağışı dinene kadar bekledi.
Yolda aracıyla bekleyen bir vatandaş, " Yolda kalmadım korktuğum için yolda bekliyorum. Araç kendi kendine kayınca tedirgin oldum. Bu yolu çıkar mı çıkmaz mı bilemedim açıkçası" dedi.
Başka bir vatandaş, "Yolda kaldım. Arabada çocuk olmasa problem olmazdı ama kar yağışını beklemiyordum" dedi.
Öte yandan, Pendik Belediyesi ekipleri kar yağışı nedeniyle yollarda çalışma yapıyor.
ULUDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da hava sıcaklığı-10 dereceyi gördü. Oteller bölgesi ve kayak merkezi beyaza büründü.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bursa Uludağ'da sezonun ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının -10 olduğu Uludağ'da turistik bölgeler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar sezonun ilk kar yağışını izlemek için Uludağ'a çıkarken, ekiplerde yollarda çalışmalara başladı. Kasım ayının sonuna yaklaşırken, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı, yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.
KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Kocaeli'nin bazı ilçelerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.
DOMANİÇ'TE İLK KAR
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Yağışla birlikte 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi, beyaza büründü.
Domaniç'te hava sıcaklığı düşerken, öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi, beyaza büründü. Karayolları ekipleri Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaşımı sağlayan geçitte tuzlama ve temizlik çalışması başlattı. Trafik ekipleri de kar yağışı nedeniyle kışlık lastiği olmayanlara, dağ yoluna çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu
SAKARYA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Sakarya'da etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre kuvvetli sağanak yağışın, bugün öğle saatlerinden sonra 500 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışı şeklinde etkili olacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı. Uyarıların ardından Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile bazı bölgeler beyaza büründü.
KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
Cumartesi günü boyunca yağışların aralıklı olarak yağmur ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olacağı, akşam saatlerinden itibaren ise yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve hafif kar görülebileceği ifade edildi.