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Ortadoğu'nun en güçlü ordusu belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu: 2 yıl üst üste...

Ortadoğu'nun en güçlü ordusu belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu: 2 yıl üst üste...

12:3614/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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ABD merkezli Global Firepower’ın 2025 yılı raporuna göre, bölgedeki ülkeler askeri teknoloji, personel sayısı, savunma bütçesi ve stratejik kabiliyet gibi 60’tan fazla kritere göre sıralandı. Türkiye'nin de yer aldığı listenin zirvesinde hangi ülkeler var? Türkiye Ortadoğu’da kaçıncı sırada yer aldı? İşte 2025 itibarıyla bölgenin en güçlü 15 ordusu…

Global Firepower’ın yayımladığı son rapora göre, 2025 yılında Ortadoğu’daki askeri güç dengeleri yeniden şekillendi. Teknolojik kapasite, personel gücü, savunma bütçesi ve stratejik kabiliyetler gibi onlarca ölçüte göre hazırlanan listede Türkiye dikkat çeken konumunu korudu. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı, bölgenin en güçlü 15 ordusu hangileri? İşte güncellenen askeri güç sıralaması…

15- LÜBNAN

14- BAHREYN

13- YEMEN

12- ÜRDÜN

11- UMMAN

10- KUVEYT

9- KATAR

8- SURİYE

7- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

6- IRAK

5- SUUDİ ARABİSTAN

3- MISIR

2- İRAN

1- TÜRKİYE

ABD'de bulunan Global Firepower Ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da Ortadoğu'nun en güçlü ülkesi konumunda bulunuyor.

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