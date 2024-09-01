2024 KPSS ön lisans sınavı sonuçları merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan KPSS önlisans sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu 2024 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak bir çözümleme, sınav sonuçlarının açıklanma tarihi yaklaştıkça daha fazla sorun ortaya çıktı. ÖSYM tarafından kayıtlı takvime göre, KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz, adaylar sonuçları öğrenmek için ÖSYM KPSS ön lisans sonuçlarını sorgulama ekranı üzerinden erişim sağlayabilecekler. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak ve adayların TC kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak sınav sona eriyor.
2024 KPSS önlisans sınav sonuçları merakla bekleniyor. 1 Eylül 2024 Pazar günü 1 milyon 205 bin 899 adayın gireceği KPSS ön lisans sonuçları, ÖSYM KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı üzerinden duyurulacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 ön lisans sonuçların ne zaman açıklanacağına dair tarih netleşti. Adaylar, sonuçları öğrenmek için T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifresi ile sisteme giriş yapacaklar. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yerleştirme işlemleri başlayacak ve adaylar, hayallerindeki görevlere atanmak için bir adım daha yaklaşacaklar. Peki KPSS önlisans sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM KPSS ön lisans sonuçları sorgulama ekranı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans, 1 Eylül Pazar günü yapılacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak 2024-KPSS Ön Lisans için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak.
Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulanacak.
130 dakika cevaplama süresi verilecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Peki KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS önlisans sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?
KPSS Önlisans sınavının sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM Sonuç sayfası üzerinden erişime açılacak.