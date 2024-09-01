2024 KPSS önlisans sınav sonuçları merakla bekleniyor. 1 Eylül 2024 Pazar günü 1 milyon 205 bin 899 adayın gireceği KPSS ön lisans sonuçları, ÖSYM KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı üzerinden duyurulacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 ön lisans sonuçların ne zaman açıklanacağına dair tarih netleşti. Adaylar, sonuçları öğrenmek için T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifresi ile sisteme giriş yapacaklar. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yerleştirme işlemleri başlayacak ve adaylar, hayallerindeki görevlere atanmak için bir adım daha yaklaşacaklar. Peki KPSS önlisans sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM KPSS ön lisans sonuçları sorgulama ekranı.