Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçmenler sandık başına gitti. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline karar vermişti. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı. Peki Pınarbaşı seçim sonuçları Yenilenen seçimleri kim kazandı? Pınarbaşı belediye başkanı kim oldu
31 Mart'ta seçim sonuçlarına yapılan itirazlar çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu, bazı yerlerde seçimlerin tekrarlanmasına karar vermişti. Bu yerler arasında Kayseri'nin Pınarbaşı de yer almıştı. Pınarbaşı’da okullara kurulan sandıklara giden vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra imza atarak oy verme işlemini tamamladı.
İlçede, 141 sandıkta, 18 bin 960 seçmen oy kullanacak. Öte yandan, hastalığı veya engeli sebebiyle sandığa gidemeyen seçmenler de seyyar sandıkta oy kullanıyor. İl genelinde seçim güvenliğinde çok sayıda polis ve jandarma görev yapıyor.
31 Mart yerel seçimlerinde 18.960 toplam seçmenin 16.222’i oy kullanmıştı. 15.261 oy ise geçerli sayılmıştı. Pınarbaşı da seçimlere katılım oranı Katılım oranı % 85,6 olmuştu.
Pınarbaşı’nda oy verme işlemi saat kaçta sona erecek?
İlçede oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçilecek.
Pınarbaşı belediye başkanı kim oldu? Seçimi kim kim kazandı Deniz Yağan mı Menduh Uzunluoğlu mu?
Oy sayımı ile birlikte Pınarbaşı 2 Haziran yerel seçim sonuçları da netleşmiş olacak. Böylelikle 2 Haziran'da yenilenen Pınarbaşı yerel seçim sonuçlarına göre Deniz Yağan mı Menduh Uzunluoğlu mu? veya başka adayın mı kazandığı kesinleşmiş olacak.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.
Pınarbaşı belediye başkan adayları isim listesi
Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Yağan - (Kayseri / Pınarbaşı)
Bağımsız Türkiye Partisi Emrehan Metin - (Kayseri / Pınarbaşı)
Demokrasi ve Atılım Partisi Fazıl Demircioğlu - (Kayseri / Pınarbaşı)
Büyük Birlik Partisi Hayrettin Uslu - (Kayseri / Pınarbaşı)
Milliyetçi Hareket Partisi Menduh Uzunluoğlu - (Kayseri / Pınarbaşı)
İYİ Parti Metin Kılıçaslan - (Kayseri / Pınarbaşı)
Zafer Partisi Mustafa Can Özden - (Kayseri / Pınarbaşı)
Yeniden Refah Partisi Nizamettin Akça - (Kayseri / Pınarbaşı)
Milli Yol Partisi Servet Kantekin - (Kayseri / Pınarbaşı)
Saadet Partisi Yasin Şahan - (Kayseri / Pınarbaşı)
Deniz Yağan kimdir?
1963 yılında Pınarbaşı'da doğan Deniz Yağan, ilkokulu aynı ilçede okudu, lise eğitimini ise Kayseri Atatürk Lisesinde tamamladı.
Yağan, Kazancık Mahallesi'nde muhtarlık, 2015-2019 yıllarında Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanlığı yaptı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşa Yağan, evli 3 çocuk babasıdır.
Menduh Uzunluoğlu kimdir?
Menduh Uzunluoğlu, 1960 yılında Pınarbaşı ilçesinde dünyaya geldi.
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcılığı, MHP Kocasinan İlçe Başkanlığı yapan Uzunluoğlu, 2019 Yerel Seçimleri'nde Pınarbaşı Belediye Başkanı seçildi.
Uzunluoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.