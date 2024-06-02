Pınarbaşı belediye başkanı kim oldu? Seçimi kim kim kazandı Deniz Yağan mı Menduh Uzunluoğlu mu?

Oy sayımı ile birlikte Pınarbaşı 2 Haziran yerel seçim sonuçları da netleşmiş olacak. Böylelikle 2 Haziran'da yenilenen Pınarbaşı yerel seçim sonuçlarına göre Deniz Yağan mı Menduh Uzunluoğlu mu? veya başka adayın mı kazandığı kesinleşmiş olacak.