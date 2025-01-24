Prim gün sayısı 7200 güne düşecek! EYT sonrası 5 yıl erken emeklilik imkanı doğacak: 1999 öncesi ve sonrası...

Türkiye’de emeklilik hakkı, özellikle Bağ-Kur prim gün sayısı, vatandaşların en çok ilgisini çeken konulardan biri. EYT yasası ve Bağ-Kur emeklilik şartları, milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyen düzenlemeler arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesi için önemli gelişmelerin yaşandığını duyurdu. Bu yeni düzenleme ile, Bağ-Kur’lular için prim gün sayısı 9.000 yerine 7.200’e çekilecek. Bu değişiklik, özellikle küçük esnaf, çiftçiler ve kendi işini yapan bireyler için büyük bir fırsat sunacak.

1 /11 Bağ-Kur prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e düşürülmesi, özellikle küçük esnaf ve kendi işini yapanlar için büyük bir fırsat oluşturuyor. Berberler, kuaförler, marangozlar, bakkallar, terziler gibi Bağ-Kur'lu esnaf, artık 7.200 prim gününü tamamlayarak emekli olabilecek. Bu değişiklik, uzun süre prim ödemek zorunda kalan küçük esnaf için emekliliği daha ulaşılabilir hale getirecek.

2 /11 ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ Yasal düzenlemeyle birlikte 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde çalışanları için erken emeklilik mümkün olacak.

3 /11 BAĞ KUR PRİM SAYISI KAÇ OLACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitleneceğini açıkladı. Düzenleme, 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak.

4 /11 ERKEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR? Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

5 /11 Prim reformuyla emekli aylığı da yüzde 20 artacak. Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında reform adımları devreye girecek. 4A olarak tanımlanan işçi, 4C olarak tanımlanan memurlar için prim ödeme gün sayısı 7 bin 200, 4B olarak tanımlanan yani işverenler için ise bu süre 9 bin gün olarak uygulanıyor.

6 /11 ESNAFIN EMEKLİLİĞİ SGK İLE EŞİTLENECEK Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.

7 /11 Yasal düzenlemeyle 4B kapsamına giren işverenlere yönelik istihdam sayısına göre kriterler belirlenecek. Bakanlık küçük esnafı, tüccarı daha az primle emekli edecek model üzerinde çalışıyor.

8 /11 Yapılacak çalışmayla esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SGK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor.

9 /11 Emeklilik için 25 yıl, 9 bin gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağ-Kur'lu kalan 3.5 yıl (1261 günü) prim ödemelerini SSK'lı olarak tamamlarsa emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmiş oluyor. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde ediliyor.

10 /11 2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SSK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 civarında artıyor.